Senior fordonsmekaniker till Sandströms Center i Göteborg!
Professionals Nord Göteborg AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2025-11-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Göteborg AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Borås
eller i hela Sverige
Är du en erfaren fordonsmekaniker som vill arbeta i en familjär kultur där kvalitét och laganda står i centrum? Trivs du med en varierad vardag och har ett genuint intresse för fordonsteknik? Då kan detta vara din nästa utmaning! Vi hjälper nu Sandströms Center i Göteborg att hitta deras nästa fordonsmekaniker. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Sandströms Centers räkning en Fordonsmekaniker till Göteborg. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker via Professionals Nord men att du anställs direkt hos Sandströms Center. Processen hanteras av Professionals Nord och Sandströms önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Sandströms Center är ett familjeägt bolag med cirka 100 anställda nationellt och med en omsättning runt 200 miljoner kronor. Deras privata ägarstruktur skapar trygghet, långsiktighet och stort engagemang. De erbjuder tjänster som minimerar stillestånd i yrkestrafiken och skapar förutsättningar för hög lönsamhet. Allt sker med kunden i fokus genom flexibilitet och hög kvalité. Teamet arbetar tillsammans mot gemensamma mål och värdesätter både tempo och arbetsglädje.
Du erbjuds
Ett familjärt och kompetent team
En varierad vardag där du arbetar med både små och stora mekaniska utmaningar
Korta beslutsvägar och stort utrymme att påverka
En arbetsplats som satsar på kvalitet. samarbete och personlig utvecklingPubliceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Som fordonsmekaniker hos Sandströms Center får du en tekniskt utvecklande och omväxlande vardag. Du arbetar främst med service, felsökning och reparationer på både lätta och tunga fordon, där du tillsammans med ditt team bidrar till god kvalité och ökad kundnöjdhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Felsökning, service- och underhållsarbete
Reparationer av mekaniska fel
Byten av slitagedelar och komponenter
Dokumentation och rapportering av utfört arbete
Vi söker dig som har
Erfarenhet som mekaniker inom fordonsbranschen
B-körkort
Vidare är du en person som uppskattar att arbeta praktiskt samt motiveras av att hitta lösningar och leverera god service. Du har ett stort intresse för fordon och tycker om att arbeta både självständigt såväl som i team. För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann, ansvarsfull med en god förmåga att prioritera bland dina uppgifter. Du har en lösningsorienterad inställning och ett genuint intresse för fordon. Du trivs även i en miljö där det händer mycket och där du får använda din kompetens fullt ut.
START: Så snart som möjligt
OMFATTNING: Heltid
STAD: Göteborg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Josefine Kinnmark Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Göteborg AB
(org.nr 559300-1885) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandströms Center i Göteborg AB Kontakt
Josefine Kinnmark josefine.kinnmark@pn.se Jobbnummer
9608055