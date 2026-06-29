Senior förändrings-och programledare för arbete med nytt socialdataregister
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2026-06-29
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Drivs du att leda stora förändringsarbeten och vill påverka utvecklingen av vård och omsorg? I så fall finns nu möjligheten att driva Socialstyrelsens arbete med att etablera ett nytt socialdataregister.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Socialstyrelsen leder arbetet med att etablera ett nytt socialdataregister. Uppdraget är ett större regeringsuppdrag som involverar många olika delar av myndigheten. Arbetet är långsiktigt och en viktig del i omställningen till en ny socialtjänstlag. Tjänsten innebär att leda arbetet med att tillsammans med kollegor på hela myndigheten, kommuner, SKR, privata utförare och andra berörda aktörer förbereda utvecklingen och införandet av det kommande socialdataregistret.
Arbetet karaktäriseras av att det finns flera olika aktörer med olika kompetenser och perspektiv, många externa målgrupper och uppdrag som kräver en sammanhållen bild av ett område, målbild och metodik utifrån ett systemperspektiv.
Arbetsuppgifterna består bland annat i att planera och följa upp delprojektens arbete och leveranser, genomföra behovsdriven analys, arbetsleda grupper och interna resurser, samordna arbetet med andra uppdrag och verksamheter inom myndigheten, samverka med kommuner och nationella aktörer, utveckla projektrelaterade arbetsformer, ta fram lösningar, hålla föredragningar, förbereda olika typer av underlag till styrgruppsmöten och andra beslutsforum samt driva arbetsmöten och workshopar. Du kommer också arbetsleda delprojektledare, stödja delprojektledare att arbetsleda och förändringsleda.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Socialstyrelsen är det viktigt att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du behöver vara mycket strukturerad med förmåga att planera och organisera ditt och andras arbete väl och i enlighet med uppsatta deadlines. Du behöver kunna jobba med långsiktiga och komplexa uppdrag.
Du har goda ledaregenskaper, kan leda arbetsgrupper och prioritera såväl ditt eget som gruppens arbete. Du behöver kunna röra dig mellan strategisk nivå, exempelvis i dialog med nyckelintressenter om behov och mål, och operativ nivå, där du många gånger behöver vara den som ser till att få saker att hända. Du behöver kunna arbeta självständigt – ta initiativ och driva på utifrån en given inriktning – och i samarbete med andra för att uppnå resultat. Du behöver vara lösningsorienterad så att vi uppnår nytta med vår verksamhet.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
akademisk examen inom relevant område för att driva komplexa projekt (exempelvis industriell ekonomi / civilingenjör eller ekonomi / ledarskap) eller relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
flerårig erfarenhet av att självständigt leda och driva komplexa projekt i arbetslivet
flerårig års erfarenhet av att ta fram underlag och göra kvalificerade analyser i syfte att förbättra verksamheter utifrån behov
mycket god förmåga till ledarskap, proaktivitet, helhetssyn, flexibilitet och samarbete
mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska, vilket inbegriper att hålla muntliga presentationer i olika sammanhang
god vana av rapportskrivning.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att leda digitaliseringsarbete på nationell nivå eller systemnivå (som rör tekniska, juridiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för flera aktörer i behov av styrning och samverkan)
erfarenhet av arbete på systemnivå inom socialtjänsten eller en statlig myndighet
certifiering eller påvisad godkänd utbildning inom projektledarskap (exempelvis pejl, prince2, PMP eller PPS)
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm (från 2027 i nyrenoverade lokaler på Korta gatan 10 i Solna), men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Din tjänstetitel blir E-hälsostrateg och din placering är på avdelningen Hälso- och sjukvård och tandvård på systemnivå, enheten E-hälsa och informatik.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Niklas Eklöf på mailto:Niklas.Eklof@socialstyrelsen.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Marie Hansson på mailto:marie.hansson@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för Saco-S är Isabelle Ålander på mailto:Isabelle-Alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är mailto:Anders.Nordlund@socialstyrelsen.se
. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), https://www.socialstyrelsen.se/
106 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Socialstyrelsen Jobbnummer
9984196