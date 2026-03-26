Senior Financial Controller till Bankaktiebolaget Nordiska
Vi på Vindex söker nu en Senior Financial Controller till vår kund.
I denna nyckelroll får du ett övergripande ansvar för redovisning och finansiell rapportering i moderbolaget inom en reglerad bankmiljö, där du bidrar med senior kompetens, struktur och utveckling av ekonomiprocesser. Rollen tillsätts i ett skede där ekonomifunktionen fortsätter att stärkas upp och utvecklas, vilket ger dig goda möjligheter att påverka arbetssätt, struktur och kvalitet i finansiell rapportering.
I detta uppdrag samarbetar Vindex med Bankaktiebolaget Nordiska. Rekryteringsprocessen hanteras av Vindex, medan anställning erbjuds av Bankaktiebolaget Nordiska.
Placering: Stockholm
Om Bankaktiebolaget Nordiska
Nordiska är en bank som tillhandahåller innovativa finansiella produkter för både företag och konsumenter. Nordiska Embedded är en plattform för inbyggda finansiella tjänster där Nordiska erbjuder sparande, lån eller betalningstjänster, antingen under eget varumärke eller genom partners.
Nordiska tillhandahåller även företags- och fastighetsfinansiering samt hållbart sparande med statlig insättningsgaranti.
Vad Bankaktiebolaget Nordiska erbjuder
Vår uppförandekod är grunden för allt vi gör. Vi agerar med ärlighet och ansvar för att bygga långsiktigt förtroende hos kunder, partners och medarbetare. Vi ser att mångfald driver innovation och uppmuntrar varje medarbetare att bidra med sin unika expertis och sitt perspektiv. Vi är drivna och dedikerade att göra skillnad. Våra anställda får ett konkurrenskraftigt förmånspaket
Om rollen
I rollen får du en central position med ansvar för kvalitet i redovisning och finansiell rapportering samt hantering av tekniska redovisningsfrågor. Du bidrar med senior kompetens, struktur och utveckling inom ekonomifunktionen. Du har även en nära dialog med Head of Finance och bidrar med analys och beslutsunderlag i finansiella frågeställningar.
Rollen innebär arbete i en komplex och reglerad miljö med höga krav på kvalitet, struktur och finansiell kontroll. Du har ett övergripande ansvar för att säkerställa kvalitet i bokföring, bokslut och rapportering samt hantera tekniska redovisningsfrågor enligt K3 och IFRS. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du driver processer framåt, skapar struktur och fungerar som en stabil och senior resurs i teamet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för och kvalitetssäkra bokföring, bokslut och finansiell rapportering
Hantera och driva tekniska redovisningsfrågor enligt K3 och IFRS
Ta ett övergripande ägarskap för redovisningsrelaterade frågor inom moderbolaget
Driva förbättringsinitiativ och effektivisering av redovisnings- och rapporteringsprocesser
Vara kontaktperson gentemot revisorer
Stötta organisationen i redovisningsfrågor och bidra till förbättrad intern kontroll
Stötta Head of Finance i komplexa redovisningsfrågor och bidra till att frigöra tid för mer strategiskt och affärsnära arbete
Delta i och driva ad hoc-projekt inom koncernredovisning, finansiell rapportering och utveckling av ekonomiprocesser.Publiceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi, finans eller motsvarande
Erfarenhet av arbete i reglerad verksamhet eller finansiell miljö är meriterande
Flera års erfarenhet som Senior Financial Controller, Redovisningsansvarig eller liknande
Gedigen kunskap och erfarenhet av redovisning och bokslutsarbete
God kunskap inom K3 och/eller IFRS
Erfarenhet av att hantera tekniska redovisningsfrågor
Meriterande med erfarenhet från bank- eller finanssektorn
Meriterande med bakgrund från revision, gärna inom finansiella bolag
Erfarenhet av affärssystem, gärna Netsuite, är meriterande
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är en driven och ansvarstagande person som trivs i en operativ och föränderlig miljö. Du arbetar strukturerat och har en naturlig förmåga att skapa ordning och reda, samtidigt som du är analytisk, lösningsorienterad och välkomnar komplexa utmaningar.
Du är trygg i din kompetens och har ett självständigt arbetssätt där du tar ägarskap för dina arbetsuppgifter och driver dem i mål. Du har god förståelse för redovisning och finansiella flöden samt ett noggrant och kvalitetsmedvetet arbetssätt.
Vidare är du kommunikativ och har en god samarbetsförmåga, och bidrar med din kompetens och erfarenhet till teamet, vilket skapar goda förutsättningar för ett välfungerande samarbete internt samt en hög kvalitet i redovisning och leveranser.Så ansöker du
Är detta ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer LIFC3135.
Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisa Nyström vid funderingar (lisa.nystrom@vindex.se
, 0704 145 020).
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå med fokus på roller och kompetensområden inom ekonomi. Genom våra interims- och rekryteringslösningar hjälper vi organisationer att säkerställa hållbara och starka ekonomifunktioner. Med vår specialistkompetens och vårt breda nätverk skapar vi långsiktiga och hållbara matchningar mellan kandidat och organisation.
Vi annonserar ofta våra tjänster på flera plattformar. För att underlätta hanteringen och säkerställa en god återkoppling ber vi dig att endast skicka in en ansökan per roll. Vi ser gärna att du ansöker via annonsen på vindex.se i första hand (där du också ser samtliga våra annonser), via LinkedIn i andra hand och via e-post endast som tredjehandsalternativ, om du till exempel upplever att din ansökan inte går iväg.
Vill du se fler liknande uppdrag och tjänster som Vindex erbjuder? Ta en titt på vår hemsida under Lediga tjänster och upptäck spännande möjligheter inom ekonomifunktionen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: lisa.nystrom@vindex.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LIFC3135".
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.nordiska.se/
Bankaktiebolaget Nordiska
Lisa Nyström lisa.nystrom@vindex.se 0704 145 020
