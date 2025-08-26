Senior fibertekniker med driv - ta nästa steg hos Comdate!
2025-08-26
Vill du ta nästa steg i din karriär inom fiberteknik och samtidigt få utrymme att påverka, växa och utvecklas? Hos Comdate blir du en nyckelspelare i spännande projekt och en viktig del i att bygga framtidens digitala samhälle. Här erbjuds du en familjär arbetsmiljö, stark gemenskap och korta beslutsvägar - hos Comdate gör du skillnad varje dag.
ComDaTe är ett stabilt och familjeägt teknikföretag som sedan 1991 levererar smarta lösningar inom fiber, nätverk, IT-säkerhet och larmteknik. De är en del av Nelab-koncernen och arbetar nära kunder i hela Norrbotten. Hos Comdate kombineras teknisk spetskompetens med arbetsglädje - här är gemenskap och kvalitet alltid i fokus.
Som fibertekniker hos Comdate blir du en nyckelperson i deras projekt. Du kommer att planera, utföra och kvalitetssäkra installationer och felsökningar av fiber- och nätverkslösningar. Du utgår från Luleå eller Piteå, med uppdrag i hela Norrbotten och delar av Västerbotten. Du utgår från Luleå eller Piteå, med uppdrag i hela Norrbotten och delar av Västerbotten. Arbetet innebär resor och övernattning på annan ort. Omfattningen av resorna varierar.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Comdate:s önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se
Planering och genomförande av avancerade fiber- och nätverksinstallationer
Felsökning och problemlösning på plats hos kund
Teknisk support till kollegor och beställare
Kundkontakt med både företag och privatpersoner
Dokumentation av utfört arbete
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av fiber- och nätverksteknik
Är självgående och strukturerad
Gillar att stötta och handleda juniora kollegor
Har B-körkort (BE är meriterande)
Behärskar svenska i tal och skrift
Har god social förmåga och trivs med kundkontakt
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: Luleå eller Piteå
Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner.
