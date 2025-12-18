Senior fastighetsförvaltare till Victoriahem i Eskilstuna
2025-12-18
Välkommen till Victoriahem - ett framgångsrikt fastighetsbolag där både hyresgäster och medarbetare trivs. Vi är ett innovativt företag med en prestigelös kultur, starkt kundfokus och en tydlig vilja att utvecklas. Nu söker vi en erfaren fastighetsförvaltare som vill vara med och skapa långsiktigt värde i våra bostadsområden och bidra till levande och trygga stadsdelar.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som fastighetsförvaltare på Victoriahem får du en central och affärsdrivande roll med ansvar för en egen fastighetsportfölj. Du tar helhetsansvar för den löpande förvaltningen, driver underhålls- och utvecklingsfrågor och arbetar nära hyresgäster, driftteam, entreprenörer och kollegor. Du är den som ser helheten - från teknik och ekonomi till relationer och trivsel - och som genom ett tydligt och närvarande ledarskap skapar struktur, riktning och goda förutsättningar för att fastighetsbeståndet ska utvecklas positivt över tid.
Det här är en roll för dig som uppskattar bredden och dynamiken i bostadsförvaltning. Som trivs där människor finns och som motiveras av att skapa både mätbara resultat och nöjda hyresgäster. Du är närvarande i verksamheten, tydlig i ditt ledarskap och bygger kultur genom ditt sätt att vara - prestigelös, lyhörd och handlingskraftig.
Dina främsta ansvarsområden
Löpande förvaltning och planerat underhåll
Mindre underhålls- och förbättringsprojekt
Besiktningar vid in- och utflytt
Ekonomisk uppföljning och affärsmässiga beslut
Kontinuerlig dialog med hyresgäster och externa samarbetspartners
Den vi söker
Vi söker dig med flera års erfarenhet av bostadsförvaltning och ett tydligt, moget ledarskap, kombinerat med en trygg förståelse för både teknik och ekonomi. Vi tror att du har eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller motsvarande erfarenhet. Du är social, kommunikativ och relationsstark - du vet att god kundvård, tydlig kommunikation och samarbete är centralt för att skapa resultat. Samtidigt är du affärsmässig och lösningsorienterad och bidrar starkt till lagarbete och en positiv kultur.
Varför Victoriahem?
Hos oss får du en roll med stort eget ansvar och möjlighet att göra verklig skillnad. Du blir en del av ett företag som kombinerar affärsdriv med omtanke, och där din erfarenhet och ditt engagemang värderas högt. Här finns utrymme för idéer, utveckling och långsiktigt arbete med både människor och fastigheter.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Victoriahem med Talensia Talent & Search. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. Senast ansökningsdag är 2026-01-25. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anna Hemmingsson för frågor på anna@talensia.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talensia AB
(org.nr 559350-4474) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9653959