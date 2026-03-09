Senior expert och projektledare för hållbara livsmedel.
2026-03-09
Beskrivning av arbetsplatsen
MatLust Utvecklingsnod är en nod och motor för utveckling av ett hållbart och innovativt livsmedelssystem - och driver samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Noden i Södertälje har byggts upp under flera år genom många olika utvecklingsprojekt med fokus på näringslivsutveckling, den offentliga måltiden, hållbara menykoncept och mycket annat. Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Att kunna leda och koordinera livsmedels- och jordbruksrelaterade projekt, och fungera som expert på hållbar lokal livsmedelproduktion och konsumtion och robusta livsmedelssystem generellt, samt vara brygga till forskningsvärlden inom dessa områden. Att kunna presentera och representera verksamheten utåt, samt i nära samarbete med Södertälje kommuns kostenhet arbeta stödjande mot de lokala företag som upphandlats av kostenheten.
Vem är du?Kvalifikationer
• Utbildning: Högskoleutbildning, minst Masternivå. Forskarerfarenhet är meriterande.
• Flerårig erfarenhet av att driva och medverka i projekt finansierade från olika projektfinansiärer såsom EU, svenska staten, forskningsstiftelser mm.
• God kunskap om livsmedelssystemen både på generell och lokal nivå, med särskilt fokus på ekologisk/biodynamisk odling.
• Mycket goda kunskaper i att formuleras sig i tal och skrift på svenska, samt god engelska.
Meriterande:
• Kunskap och erfarenhet av måltidkonceptet Diet for a Green Planet och kretsloppsjordbruk är meriterande.
• Erfarenhet av ledarskap och undervisning är meriterande.Dina personliga egenskaper
• Som person har du en förmåga att framgångsrikt leda projektet.
• Du har lätt för att samarbeta, är lyhörd, självständig, drivande och ansvarstagande.
• Du har inga problem med att, när så behövs, "kavla upp ärmarna" för att tillsammans med resten av projektteamet driva saker i mål.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare.
För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Tjänsten är tidsbegränsad till och med 2026-12-31.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
Renée Öqvist renee.oqvist@sodertalje.se 08-5230 6695 Jobbnummer
