Senior Etableringschef till Kandyz - Sveriges godaste expansion!
Partnerverket Sverige AB / Chefsjobb / Huddinge Visa alla chefsjobb i Huddinge
2025-08-22
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partnerverket Sverige AB i Huddinge
, Stockholm
, Södertälje
, Norrtälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga framtidens butiker - och ha kul på vägen?
Kandyz växer, och vi söker nu en senior etableringschef som vill ta ett stort ansvar i vår fortsatta framgångsresa. Hos oss får du kombinera affärsmannaskap med människofokus - och jobba i ett team där vi stöttar varandra, skrattar mycket och firar våra framgångar tillsammans.
Ditt uppdrag:
Du kommer att driva och utveckla Kandyz etableringsstrategi, med särskilt fokus på franchiseexpansion och lönsamma butikslägen. Rollen är central i vår tillväxtresa, där du får ta ansvar från idé till genomförande - och samtidigt bidra till att vårt team fortsätter att vara en plats där man mår och trivs.
Dina ansvarsområden:
Identifiera, analysera och förhandla nya lägen för etablering
Omförhandla och förbättra befintliga avtal löpande
Analysera och bedöma marknadens förutsättningar och behov.
Ta fram underlag för beslutsfattande inom etableringsfrågor.
Bygga och underhålla relationer med fastighetsägare och andra nyckelaktörer inom etablering.
Arbeta nära våra franchisetagare och stötta deras uppstart
Samordna etableringsprojekt med interna och externa parter
Bidra till vår långsiktiga etableringsstrategi
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet av etableringar, förhandlingar och projektledning inom retail, servicehandel eller liknande.
Vana att arbeta med franchisemodeller och förståelse för både franchisetagare och franchisegivarens perspektiv.
Ett starkt nätverk inom fastighets- och etableringsbranschen
Stark förhandlingsförmåga och vana att arbeta med hyresavtal och kommersiella villkor.
Dokumenterad erfarenhet av att driva projekt från start till mål.
Mycket god förmåga att kommunicera och bygga relationer.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Akademisk examen inom ekonomi, juridik, samhällsplanering eller annat relevant område är meriterande.
Som person är du:
Prestigelös, samarbetsvillig och trygg i dig själv.
Strukturerad och självgående, med ett naturligt driv
Lösningsorienterad och initiativrik
Social, relationsbyggande, med stor förmåga att skapa förtroende.
En kulturbärare som delar våra värderingar om välmående, humor och laganda
Kandyz är ett ambitiöst bolag i stark tillväxt. Här får du stort mandat och frihet i rollen - men också ett team som alltid står bakom dig. Vi jobbar smart, har kul på jobbet och bygger något större än oss själva. Vi är extra stolta över att vi utsågs till Årets Franchisekedja 2024 - ett kvitto på att vi gör rätt saker tillsammans.
I rollen utgår du från vårt huvudkontor i Stockholm, men har hela Sverige som din arbetsplats. Tillträde och lönesättning sker enligt överenskommelse.
Välkommen till vårt team - Ansök idag!
Skicka ditt CV och personliga brev till: jobb@kandyz.se
För frågor om tjänsten - kontakta:
Marco Trajkovic marco@kandyz.se
073-915 58 27 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: jobb@kandyz.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partnerverket Sverige AB
(org.nr 559187-8219), https://kandyz.se/lediga-jobb/etableringschef/
Mälarvägen 1 (visa karta
)
141 71 SEGELTORP Arbetsplats
Kandyz AB Jobbnummer
9472188