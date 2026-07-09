Senior EMP (Reservkrafts-) servicetekniker i Stockholm
Coromatic AB / Elektrikerjobb / Stockholm Visa alla elektrikerjobb i Stockholm
2026-07-09
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Vill du arbeta med samhällskritisk infrastruktur och säkerställa att verksamheter fungerar när det verkligen gäller? Coromatic är Nordens ledande leverantör av lösningar för verksamhetskritiska anläggningar och söker nu en Senior EMP (Reservkrafts-) servicetekniker i Stockholm
Om rollen
Hos oss får du en varierad roll där du kombinerar avancerad teknik, kundkontakt och tekniskt ansvar. Du arbetar med installation, driftsättning och underhåll av reservkraftslösningar både självständigt och tillsammans med kompetenta kollegor. Vi erbjuder en trygg och social arbetsplats med stora möjligheter till utveckling, certifieringar och nya karriärvägar. Här blir du en del av en prestigelös kultur där du bidrar till ett uppkopplat och hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Styr- och Automationsteknik
Installation, konfigurering och driftsättning av ny utrustning
Felsökning och åtgärd av tekniska problem hos kunder
Utförande av funktionstester och dokumentation
Kontakt med interna planerare och kunder för att säkerställa kvalitet
Om dig
Har gärna 5 års erfarenhet från liknande arbete inom styr och automation (elektriker)
Är självgående, lösningsorienterad och drivande
Trivs med variation, kan arbeta både självständigt och i team
Har yrkesstolthet och ett öga för kvalitet
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat samt har grundläggande kunskaper i engelska
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll. Säkerhetsprövningen görs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Som en del av vårt ansvar inom totalförsvaret kan tjänsten komma att krigsplaceras. Detta innebär att du vid höjd beredskap eller krig kommer att kallas in för att upprätthålla Coromatics samhällsviktiga verksamhet kopplad till din befattning.
Placeringsort: Stockholm. Resor kan förekommaOmfattning: Heltid, vardagar 07:30–16:30, med möjlighet till viss flexibilitet. Telefonsupport: (dygnet runt) kan förekomma i denna tjänst var 6e vecka. Start: Januari, eller enligt överenskommelse.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta Talent Acquisition Specialist Sabina Sjögren, sabina.sjogren@coromatic.se
Vi erbjuder
Hos Coromatic får du arbeta med teknik som gör verklig skillnad – där din insats bidrar till att samhällskritisk infrastruktur fungerar. Du blir en del av ett kompetent team och arbetar med avancerade tekniska lösningar, med goda möjligheter att utvecklas inom ditt område.
Om Coromatic
På Coromatic säkerställer vi kontinuerlig kraftförsörjning och datakommunikation 24/7 genom att utveckla, serva och drifta robusta fysiska infrastrukturlösningar för datacenter och reservkraft, med hållbarhet och säkerhet som kärnan i vår leverans.
Sedan starten 1992, och som en del av E.ON-koncernen från 2019, har vi säkrat driften av verksamhetskritisk infrastruktur för samhällsbärande organisationer och i över hälften av Nordens största företag.
Bli en del av vårt team med över 800 kollegor på 21 regionala kontor och servicecenter i Norden, och var med på vår resa för att säkra ett motståndskraftigt och hållbart samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coromatic AB
(org.nr 556578-6414)
Flygplatsinfarten 2 (visa karta
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168 67 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Sabina Sjögren sabina.sjogren@coromatic.se Jobbnummer
9998457