Senior Embeddedutvecklare med fokus på försvarsindustrin
Afry AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-14
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-07-14Beskrivning av jobbet
Är du en passionerad utvecklare med gedigen erfarenhet av inbyggda system och ett intresse för försvarsteknik? Vill du arbeta med spännande och innovativa projekt tillsammans med ett stort och kompetent team i ett av Sveriges ledande konsultbolag? Då kan AFRY vara din nästa arbetsplats.
Om rollen
Vi söker nu en senior Embeddedutvecklare med fokus på försvarssektorn. Hos oss får du möjlighet att utveckla och implementera högkvalitativa mjukvarulösningar i tekniskt avancerade och säkerhetskritiska försvarsprojekt.
I rollen som Embeddedutvecklare arbetar du med hela utvecklingskedjan och bidrar med din tekniska expertis i avancerade projekt inom försvar och säkerhet.
Som en del av AFRYs team får du möjlighet att arbeta med innovativa projekt, både internt i vår produktutvecklingsverksamhet och ute hos våra kunder inom försvarssektorn. Vi erbjuder en varierad arbetsmiljö där du får utvecklas tekniskt samtidigt som du arbetar i ett inkluderande team som sätter trivsel och personlig utveckling i fokus.
Du kommer bland annat att:
Utveckla och implementera mjukvarulösningar för inbyggda system, främst i C/C++ och Python
Arbeta i agila och tvärfunktionella team, i nära samarbete med mjukvaru- och hårdvaruingenjörer
Delta i hela utvecklingsprocessen – från kravanalys och design till implementation, test och verifiering
Arbeta i försvarsrelaterade projekt, både ute hos kund och inhouse
Bli en del av AFRYs stora och kompetenta Embedded-team, med goda möjligheter till kompetensutvecklingKvalifikationer
Vi söker dig som har en senior profil inom embeddedutveckling och ett tydligt intresse för säkerhetskritiska system. Du har flera års erfarenhet av inbyggda system och känner dig trygg i att ta ett tekniskt ansvar i komplexa miljöer. Vi ser gärna att du har:
Djup förståelse för Embedded Linux
Erfarenhet av eller förståelse för Yocto
Erfarenhet av cybersäkerhet i inbyggda system, exempelvis:Kryptering
Nyckelhantering
Secure boot
Mycket goda kunskaper i C/C++
Erfarenhet av Python är meriterande
Meriterande: erfarenhet av Qt/QML
För denna tjänst är det ett krav att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift, då våra uppdrag ofta innefattar kontakt med svenska kunder. Vissa uppdrag kan också vara säkerhetsklassade, vilket innebär att du kommer bli säkerhetsprövad med stöd av säkerhetsskyddslagen.
Du är en prestigelös och samarbetsorienterad person som gärna delar med dig av din kunskap och samtidigt är nyfiken på att lära av andra. Du trivs i rollen som konsult och motiveras av att få bidra med teknisk spetskompetens och problemlösningsförmåga i säkerhetsklassade miljöer. För oss är personlig mognad, ansvarstagande och förmåga att skapa goda samarbeten minst lika viktigt som teknisk kompetens.
Ytterligare information
Hos AFRY får du möjlighet att utvecklas i en inspirerande och innovativ miljö där du kan växa både professionellt och personligt. Vi värdesätter våra medarbetares trivsel och erbjuder en trygg anställning med bra förmåner. AFRY har ett starkt fokus på kompetensutveckling och vi erbjuder både interna och externa utbildningar för att du ska kunna fortsätta utvecklas inom ditt område.
Sista ansökningsdag är 2026-08-16. Vi praktiserar löpande urval men återkoppling kan dröja just nu på grund av semestertider.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning. Läs gärna mer om vår rekryteringsprocess här (https://afry.com/sv/bli-en-del-av-afry/rekryteringsprocessen-pa-afry).
Kontaktperson för frågor:
Rekryterande chef Mirsad Radoncic, mirsad.radoncic@afry.com
.
Vi tackar för visad hänsyn om att inte bli kontaktade av externa leverantörer för rekryteringslösningar och liknande då dessa sköts enligt avtal på bolagsnivå.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 GOTHENBURG Arbetsplats
Afry Jobbnummer
10002036