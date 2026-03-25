Senior embedded utvecklare till SafeLine i Tyresö
Vill du kombinera embeddedutveckling med produktionstest i en hårdvarunära roll med stort tekniskt ansvar? Välkommen till SafeLine
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar embeddedutveckling med produktionstest och kommer nära både hårdvara och färdig produkt? Hos SafeLine blir du en nyckelperson i gränslandet mellan utveckling och produktion, där du arbetar med egenutvecklade produkter i en miljö där hela kedjan finns samlad. Här värdesätts tekniskt djup, kvalitet och långsiktighet, och du får en viktig roll i att säkerställa robusta lösningar som används i stor skala varje dag.
Vi erbjuder dig
En varierad roll i skärningspunkten mellan embedded och produktionstest
Ett tekniktungt team med hög kompetens och låg personalomsättning
Platt organisation med korta beslutsvägar och stort inflytande
Möjlighet att påverka både befintliga system och framtida produkter
En arbetsmiljö där utveckling, test och produktion finns under samma tak
Det här gör du hos oss
Som senior embedded utvecklare hos SafeLine arbetar du både med embeddedutveckling och produktionstest i en hårdvarunära miljö. Du är med och säkerställer att produkterna inte bara fungerar i teorin utan också i produktion, med fokus på testbarhet, mätning och kvalitet.
Du kommer att:
Utveckla och underhålla kod i C/C++ och C# i produktionstestsystem
Arbeta med produktionstestsystem och säkerställa tillförlitliga testflöden
Felsöka och analysera problem i samspelet mellan mjukvara, elektronik och produktion
Samarbeta nära hårdvaruutvecklare och produktion för att förbättra produkter och testbarhet
Bidra till kravställning och tekniska beslut i nya utvecklingsinitiativ
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av SafeLines produktorganisation i Tyresö och arbetar tätt tillsammans med både testteamet och hårdvaruutvecklare. Här finns hela utvecklingskedjan på plats, vilket skapar snabba feedbackloopar och goda möjligheter att arbeta praktiskt nära produkten. Rollen är på plats, vilket möjliggör effektivt samarbete och testning i verklig miljö.
Mer om dig
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av embeddedutveckling och ett starkt intresse för hårdvara och hur system fungerar i praktiken. Du har arbetat i C eller C++ och har förståelse för elektronik, mätning och produktionstest. Det är meriterande om du har erfarenhet av testsystem eller arbete i produktionsnära miljöer. Du trivs i en roll där du får kombinera utveckling med felsökning och förbättringsarbete, och där du har ett helhetsperspektiv på systemet.
Som person är du analytisk och noggrann, med en förmåga att förstå komplexa samband och identifiera rotorsaker till problem. Du tar initiativ, driver ditt arbete framåt och har lätt för att samarbeta med olika kompetenser. Du motiveras av att arbeta nära tekniken och se konkreta resultat av det du utvecklar i en verklig produktionsmiljö.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
SafeLine Sweden AB Kontakt
Linda Segerman 0708536802
