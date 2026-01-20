Senior eltekniker/elmontör sökes till Kalmar Motor
NearYou Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Kalmar Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Kalmar
2026-01-20
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Kalmar
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Mönsterås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-20Om företaget
Kalmar Motor är specialiserade på att utveckla och tillverka dragtraktorer till flygplan för den globala flygindustrin. Produktsortimentet omfattar både konventionella dragstångs- och dragstångslösa (TBL) traktorer, med kapacitet att hantera såväl regionala flygplan som upp till wide bodies.
Kalmar Motor anses vara marknadsledande inom el- och hybridteknik och driver branschen för en mer hållbar framtid.
Företaget grundades 1969 och är inne i en expansiv fas där organisationen nu nått ca 100 anställda med hög grad av entreprenörskap och laganda.
Kalmar Motor är en del av Vestergaard Companys globala organisation, med +300 anställda och bolag runt om i världen.
Kalmar Motor utvecklar produkter under filosofin "Creative Simplicity", vilket resulterar i lägre driftskostnader, till nytta för både våra kunder och miljön.
Läs gärna mer om Kalmar Motor AB på https://kalmarmotor.com/en/start/
Tjänstebeskrivning
Är du en erfaren eltekniker eller senior elmontör med djup kunskap inom fordonsel?
Då kan den här tjänsten vara rätt för dig!
Kalmar Motor AB söker nu en senior eltekniker/elmontör som vill arbeta i en avancerad, högteknologisk och internationell miljö. I rollen får du ett tydligt tekniskt ansvar där du arbetar i kundprojekt och bygger kundanpassade maskiner utifrån ritning, i nära samarbete med våra konstruktörer.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom el montage - gärna med särskild tyngd inom fordonsel - och som tryggt kan ta ett helhetsansvar i komplexa projekt. Erfarenhet av felsökning och/eller styrsystem är starkt meriterande.
Som senior eltekniker/elmontör kommer du bland annat att arbeta med:
• Tillverkning av el slingor utifrån ritningsunderlag
• Montering och uppbyggnad av avancerade elskåp
• Installation, koppling och el dragning på våra specialbyggda traktorer
• Felsökning i komplexa system
Våra maskiner är kundunika och innehåller avancerad elektronik, datorsystem och el mekanik. Rollen kräver därför hög teknisk kompetens, noggrannhet och förmåga att arbeta självständigt. Du samarbetar främst med övriga montörer, konstruktörer och teamledare.
Vi erbjuder dig en heltidstjänst där arbetstiderna är förlagda på vardagar mellan 07:00-15:30.
Du blir anställd av oss på NearYou med goda möjligheter till att anställningen går över till vår kund efter 6 månader.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av fordonsel och flera års bakgrund som eltekniker eller elmontör.
Du har erfarenhet av felsökning och har även arbetat med styrsystem.
Du har ett starkt tekniskt intresse och trivs i avancerade, högteknologiska miljöer där du får använda både din teoretiska kompetens och ditt praktiska handlag.
Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten och har lätt för att ta ansvar och driva arbete från start till mål.
Du är social, kommunikativ och samarbetar väl med både kollegor och externa kontakter.
För att lyckas i rollen behöver du också ha goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att kontakta Anna Svensson på anna.svensson@nearyou.se
. Din ansökan skickar du in via Nearyous hemsida, www.nearyou.se
senast 22 februari 2026.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Anna Svensson anna.svensson@nearyou.se Jobbnummer
9694017