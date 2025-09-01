Senior Elkraftsingenjör till anläggningsprojekt inom kärnkraft
Vipas AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2025-09-01
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vipas AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
"Vi söker talanger - bli en del av VIPAS AB" "Är du en driven IT-professionell som vill utvecklas i en dynamisk konsultmiljö? Bli en del av VIPAS AB och arbeta med projekt som utmanar och inspirerar."
Vår Verksamhet
"Vi på VIPAS AB kombinerar teknisk expertis med affärsfokus för att leverera lösningar som verkligen gör skillnad. Genom modern teknik som Java och Python och med vår erfarenhet inom mjukvaruutveckling och DevOps skapar vi innovativa, skalbara lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål."
Om rollen
Kundens uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö. I linje med det pågår just nu två stora projekt i Forsmark, Östhammars kommun där det största är ett av de mer kvalificerade anläggningsprojekt som kommer att genomföras i Sverige.
Vi söker nu seniora Elkraftsingenjörer som vill ta rollen Systemkonstruktör Elkraft i ett av Sveriges mest kvalificerade anläggningsprojekt inom kärnkraft. Uppdraget genomförs i Forsmark, Östhammars kommun, där säker hantering av radioaktivt avfall står i fokus - för både människor och miljö.
Rollen innebär:
Omsätta anläggningens krav till systemlösning/teknisk specifikation
Ta fram konstruktionsunderlag på systemnivå enligt branschregelverk
Ansvara för systemkonstruktionslösningar som uppfyller komplexa tekniska och administrativa krav
Ta fram konstruktionshandlingar för förfrågan, genomförande och detaljkonstruktion
Granska systemlösningar och leda arbete inom givna ramar
Vi söker dig som har:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet från industriella projekt (gärna kärnkraft/vattenkraft)
Djup kunskap inom elkraft och branschregelverk
Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och leda andra
Erfarenhet av Ides Master Concept/elMaster är meriterande Publiceringsdatum2025-09-01Övrig information
Omfattning: 100%
Placering: Forsmark eller SKB (Solna)
Säkerhetsprövning och drogtest genomförs innan start
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Plats: Forsmark/Solna (ej distans)
Anställning: Tillsvidareuppdrag
"Bli en del av vårt framgångsrika team"
"På VIPAS AB värdesätter vi drivna och engagerade medarbetare. Vi erbjuder attraktiva villkor och en arbetsmiljö som främjar kompetensutveckling och karriärtillväxt. Hos oss får du arbeta med spännande projekt inom flera branscher och bidra till banbrytande IT-lösningar tillsammans med ett erfarent och innovativt team."
"Vi vill höra från dig" "Tveka inte - skicka din ansökan till pooja@vipas.se
och upptäck möjligheterna hos VIPAS AB."
Behörighet för ansökan :- "För att kunna ansöka krävs svenskt medborgarskap eller ett giltigt arbetstillstånd för Sverige."
Din ansökan
"Intresserade kandidater uppmanas att skicka in CV och personligt brev. Observera att rekryteringen sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum." Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vipas AB
(org.nr 559448-2472), https://www.vipas.se Arbetsplats
Vipas AB Kontakt
Pooja pooja@vipas.se Jobbnummer
9485938