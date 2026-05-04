Senior elektriker sökes till vår projektverksamhet
Luotea FM AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luotea FM AB i Stockholm
, Norrköping
, Linköping
, Borlänge
, Skövde
eller i hela Sverige
Är du en senior och kvalitetsmedveten elektriker som vill arbeta med tekniskt avancerade installationer i projektform i Stockholm? Då kan du vara vår nästa elektriker till projektverksamheten!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du.Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Luotea utför fastighetsdriften på Södersjukhuset, vilket omfattar samtliga tekniska system exklusive medicintekniska installationer. I takt med att verksamheter utvecklas genomförs ett stort antal bygg- och installationsprojekt. Vår projektgrupp ansvarar för genomförandet i produktionsskedet och söker nu en elektriker som är dedikerad till projektverksamheten.
I rollen arbetar du i nära samarbete med projektledare, teknikspecialister och entreprenörer. Du är en nyckelresurs i genomförandet av våra projekt och bidrar med din tekniska kompetens genom hela processen. Arbetet skiljer sig från traditionell drift då det omfattar mer komplexa installationer, ombyggnationer och anpassningar i en verksamhetskritisk miljö med höga krav på säkerhet, funktion och planering.
Du blir en del av en kompetent projektorganisation där din tekniska kunskap är en viktig del i att genomföra framtidens fastighetsprojekt. Här får du arbeta i en miljö som präglas av samarbete, hög teknisk kompetens och ett tydligt fokus på kvalitet och säkerhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Aktivt bidra i planering och samordning av elarbeten i projektens olika skeden
Säkerställa att installationer uppfyller myndighetskrav, handlingar och föreskrifter
Delta i byggmöten och tekniska genomgångar
Utföra felsökning, provning och driftsättning
Bidra med tekniska lösningar och rekommendationer
Säkerställa att dokumentation, relationshandlingar och egenkontroller upprättas och överlämnas enligt projektkrav
Säkerhetsklassad arbetsplats
Södersjukhuset är säkerhetsklassat vilket innebär att du kommer att genomgå en säkerhetsprövning inför anställning.
Om dig
Vi söker dig som är en lösningsorienterad och strukturerad elektriker som trivs med att arbeta i projektform. Du är van att ta ansvar för ditt arbete och samarbeta med andra yrkesgrupper i komplexa miljöer. Du har ett professionellt bemötande, är kommunikativ och har förmåga att se helheten i tekniska system och projekt. Du arbetar noggrant, är kvalitetsmedveten och känner dig trygg i att fatta beslut inom ditt kompetensområde.
För att lyckas i rollen behöver du
ECY-certifikat eller motsvarande
Minst 10 års erfarenhet som elektriker, gärna inom ombyggnads- eller installationsprojekt
Mycket god förmåga att läsa och arbeta efter ritningar och tekniska beskrivningar
Erfarenhet av felsökning, provning och driftsättning
God systemförståelse och förmåga att se helheten i elsystem
Förmåga att självständigt bedöma och ifrågasätta tekniska lösningar vid behov
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av arbete i sjukhus eller annan verksamhetskritisk miljö
Kunskap inom styr- och övervakningssystem
Erfarenhet av kraft, belysning, reservkraft eller UPS
Vana att arbeta i projektorganisation
ESA-utbildning
Auktorisation AL
Erfarenhet av fastighetsautomation, exempelvis KNX
Därför ska Du välja Luotea
Nu har du chansen att kliva in i ett bolag med en tydlig utvecklings- och förändringsstrategi. Luoteas kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management.
På Luotea får du jobba med härliga kollegor med olika erfarenheter och kompetenser - vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea. Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, arbetsglädje och kompetens - och det är vi stolta över.
Vi erbjuder också:
Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
Förmånligt pensionsprogram
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
• Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhetSå ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundkontroll på slutkandidater. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Gruppchef, Daniel Amoor Dahlqvist, daniel.amoor.dahlqvist@luotea.com
.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luotea FM AB
(org.nr 556473-2260)
Gråhundsvägen 80 (visa karta
)
128 62 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luotea FM Kontakt
Rekryterare
Sara Widforss sara.widforss@luotea.com 0702016050 Jobbnummer
9888536