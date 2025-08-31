Senior el-konstruktör med affärsdriv och starkt kontaktnät
Jrj Industriautomatik AB / Elektronikjobb / Uppsala Visa alla elektronikjobb i Uppsala
2025-08-31
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jrj Industriautomatik AB i Uppsala
, Sandviken
, Borlänge
eller i hela Sverige
Senior el-konstruktör med affärsdriv och starkt kontaktnät
Till JRJ IndustriAutomatik AB vänder sig kunder i behov av effektiva el- och automationslösningar med högt teknikinnehåll. Hos oss finns lång och bred erfarenhet av elkonstruktion, programmering, montage- och projektledning samt igångkörningsverksamhet inom el och automation.
Vi utför arbeten inom konstruktion, projektledning, programmering samt utför analys och förstudier. I teamet arbetar idag 6 el-konstruktörer och 2 st automationsingenjörer som kompletterar varandra inom olika kunskapsområden och tillsammans levererar vi de bästa lösningarna utifrån kundernas behov.
Vi har i dagsläget ett huvudkontor i Sandviken och en filial i Uppsala. Vi avser i första hand rekrytera medarbetare till Uppsala, Sandviken och Borlänge.
Vi söker nu en senior el-konstruktör som inte bara är tekniskt skicklig utan också har ett brett kontaktnät och en stark drivkraft att utveckla nya affärsmöjligheter. Du kommer att spela en viktig roll i att etablera JRJ på nya marknader och aktivt bidra till att utöka vår kundkatalog.
Värdesätter du god sammanhållning och att ha roligt på jobbet?
Varmt välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-08-31Dina arbetsuppgifter
I rollen som senior el-konstruktör arbetar du bland annat med
utredningar, förstudier och kostnadsberäkningar
anläggningskonstruktion av elkraftanläggningar till industri och infrastruktur
konstruktionsledning och beredning av nya uppdrag
igångkörningar, felsökning och optimering av elanläggningar.
proaktivt säljarbete - identifiera och bearbeta nya kunder och marknader, bygga långsiktiga relationer samt presentera våra erbjudanden. Kvalifikationer
Som person söker vi dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du trivs med att fatta beslut och kan visa omdöme under tidspress. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Vi tror också att du gillar att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar.
För tjänsten är det också viktigt att du kan arbeta bra med andra människor. Du är lyhörd, lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Vi ser gärna att du dessutom har en stark säljförmåga, kan bygga och vårda relationer samt har ett brett kontaktnät som kan bidra till att utveckla och expandera våra affärer. Du är drivande och tar initiativ för att skapa nya möjligheter och långsiktiga samarbeten.
Som senior el-konstruktör hos oss behöver du ha
ett etablerat nätverk inom industri, el och automation och gärna tidigare erfarenheter av säljorienterade roller
en teknisk utbildning från universitet, högskola, YH eller så har du arbetat dig till motsvarande kunskap
minst 5 års erfarenhet av elkonstruktion
trivs med att skapa nya kontakter, sälja in idéer och hitta affärsmöjligheter
vilja att handleda andra och tekniskt driva projekt
goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
B-körkort.
Erfarenhet och goda kunskaper i maskinsäkerhet och validering av säkerhetslösning är meriterande.
Hos oss får du
En nyckelroll där du får vara med och utveckla både kundrelationer och JRJs marknad
varierande arbetsuppgifter och moderna konstruktionsverktyg
vara en del av ett tryggt team där det alltid finns någon att rådfråga
kompetensutveckling utifrån ditt och verksamhetens behov
möjlighet att arbeta på distans en del av arbetstiden.
Vi bryr oss om dig och vi erbjuder därför goda personalförmåner för att främja en hälsosam livsstil.
Vi har redan valt vilka kanaler vi vill synas i och ber därför annonsförsäljare att inte kontakta oss.
Vill du växa med oss och driva vår expansion mot nya kunder och marknader? Skicka CV och personligt brev till Janne Johansson - info@jrj.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@jrj.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""senior elkonstruktör Uppsala"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jrj Industriautomatik AB
(org.nr 556651-6570)
Bangårdsgatan 13 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JRJ IndustriAutomatik Kontakt
Rekryterande chef
Janne Johansson info@jrj.se Jobbnummer
9484060