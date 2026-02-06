Senior ekonomkonsult statlig redovisning och ekonomistyrning
Let's Gig söker nu en mycket erfaren ekonomkonsult för ett långsiktigt uppdrag där du blir en nyckelperson i vår organisation och i leveransen av kvalificerade ekonomitjänster. Uppdraget passar dig som har djup praktisk erfarenhet av statlig redovisning och ekonomistyrning och som trivs i en självständig, ansvarsfull roll.
Du kommer att vara den huvudsakliga konsulten i uppdraget och arbeta nära verksamhetsnära ekonomifunktioner med avancerade frågor inom redovisning, uppföljning och styrning.
Uppdragets längd
Långsiktigt konsultuppdrag, initialt ca 12 månader med mycket god möjlighet till förlängning (upp till flera år). Omfattningen varierar över tid, men bedöms i snitt motsvara deltids- till heltid.
Om rollen
I rollen arbetar du med kvalificerade ekonomitjänster på hög nivå. Uppgifterna kan omfatta bland annat:
Statlig redovisning enligt gällande regelverk
Finansiell styrning, anslags- och bemyndigandefrågor
Löpande uppföljning, analyser och rapportering
Framtagande av officiella ekonomiska underlag såsom årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag
Självständigt arbete i ekonomisystem och statliga rapporteringsverktyg
Utrednings- och projektuppdrag inom ekonomi
Arbetet kan utföras både på distans och på plats beroende på uppdragets behov.
Obligatoriska krav
För att vara aktuell för rollen måste du uppfylla samtliga krav nedan:
Högskoleexamen inom ekonomi eller förvaltningsekonomi, eller annan utbildning som bedöms likvärdig
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete med finansiell styrning inom statlig verksamhet
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av statlig redovisning
Praktisk erfarenhet av arbete i ERP-system (exempelvis Unit4/ERP7 eller motsvarande)
Erfarenhet av arbete med statligt budget- och prognosrapporteringssystem (exempelvis Hermes eller motsvarande)
Erfarenhet av att ta fram officiella ekonomiska dokument såsom årsredovisning, delårsrapport eller budgetunderlag
Erfarenhet av att självständigt driva uppdrag, projekt eller utredningar inom ekonomi
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
Lång erfarenhet av arbete i eller nära statliga myndigheter
Erfarenhet av komplexa redovisningsfrågor såsom avräkning mot statsverket, statskapital eller dubbla betalningsflöden
Vana att fungera som rådgivare eller stöd till ledning och beslutsfattare
Erfarenhet av att arbeta i miljöer med höga krav på struktur, kvalitet och spårbarhetPubliceringsdatum2026-02-06Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig och trygg i din yrkesroll
Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Ansvarstagande och lösningsorienterad
Professionell i samarbete med olika intressenter
Bekväm med att arbeta under regelstyrda förutsättningar
Om Let's Gig
Let's Gig är ett konsultbolag med en mycket erfaren styrelse och ledning. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där kvalitet, förtroende och långsiktighet står i fokus. Hos oss får du möjlighet att arbeta i uppdrag som kräver hög kompetens och där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Vi värdesätter professionalism, tydlighet och hållbara samarbeten - både internt och externt.
