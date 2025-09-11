Senior ekonomikonsult ERP och ekonomistyrning med Business Central
APX är ett växande konsultbolag som hjälper våra kunder att utveckla och effektivisera sin verksamhet med hjälp av Microsoft Business Central. Nu söker vi en senior ekonom som vill använda sin erfarenhet för att guida våra kunder i hur de bäst utvecklar sina ekonomiprocesser.
Rollen
Som Senior Ekonomikonsult hos APX är du rådgivare och specialist för våra kunder. Du arbetar i implementations- och utvecklingsprojekt där du kombinerar din djupa kunskap inom ekonomi och redovisning med förståelse för verksamhetsprocesser.
Du kommer att:
Stötta kunder i att bygga effektiva och hållbara ekonomiflöden
Bidra med kvalificerad rådgivning inom redovisning, rapportering och ekonomistyrning
Deltaga i implementationsprojekt av Business Central och översätta kundens behov till smarta systemlösningar
Utmana och utveckla kundernas processer
Utbilda och vägleda användare på ett pedagogiskt sätt
Vi tror att du är
Senior inom redovisning och ekonomi, med bred erfarenhet från flera olika verksamheter och branscher
Van att arbeta med bokslut, rapportering och analys på en kvalificerad nivå
Intresserad av processer, effektivisering och affärsutveckling
Pedagogisk och kommunikativ - du kan förklara komplexa ekonomiska samband för olika målgrupper
Konsultmässig och trygg i rollen som rådgivare
Kunskap i Microsoft Dynamics NAV eller Business Central är meriterande - men inget krav. Har du viljan att lära dig systemet så ger vi dig förutsättningarna.
Har du även kunskaper inom rapportering och uppföljning med Power BI är detta meriterande.
Vi erbjuder
En roll där din erfarenhet och kompetens verkligen gör skillnad för kunderna
Projekt där du får kombinera ekonomi, system och affärsutveckling
En entreprenöriell miljö med kompetenta kollegor och korta beslutsvägar
Flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och en kultur präglad av nyfikenhet och samarbete
Om APX
Vi är ett konsultbolag specialiserat på att hjälpa företag att effektivisera och växa med hjälp av Microsoft Business Central och Power BI. Hos oss får du en arbetsplats där kompetens, nyfikenhet och gemenskap står i centrum. Så ansöker du
