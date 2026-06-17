Senior Ekonomiassistent till försvarsföretag i GBG
Experis AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta brett inom ekonomi i en viktig roll hos Saab? Här får du arbeta i ett team med högt tempo och stor variation. Du bidrar i allt från fakturahantering till förbättringar av processer i en viktig funktion inom finance.
Start: 260823
Slut: 270228 med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Plats: Lackarebäck
Uppdragsbeskrivning
Du arbetar som Associate Accountant inom Accounts Payable på Saabs Shared Service Center. Rollen är bred och innehåller både operativa uppgifter och förbättringsarbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera bokföring kopplad till kundreskontra
Kundfakturering och kontoavstämningar
Utreda avvikelser och lösa problem
Arbeta med förbättringar och effektivisering av processer
Hantera och eskalera avvikelser
Arbetet sker i högt tempo med stort av fakturor och flera tidvis manuella moment.
Du samarbetar nära både teamet och verksamheten för att utveckla arbetssätt och system.
Vem passar för uppdraget?
Vi söker dig som har en stabil bakgrund inom ekonomi och trivs i en roll med tempo och variation. Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av arbete inom ekonomi, gärna brett inom reskontra, redovisning och bokslut
Minst 2-årig eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Erfarenhet av leverantörs- och kundreskontra
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Personliga egenskaper
Självständig och tar initiativ
Nyfiken och vill utveckla arbetssätt
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Stresstålig och trivs i högt tempo
Engagerad och lösningsorienterad
Meriterande
Erfarenhet av Agresso
Viss vana av Excel, till exempel enklare analyser och pivottabeller
Så ansöker du
Ansök genom att registrera ditt CV, gärna i Word format. Urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail pg GDPR. Har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Carl Henric Möller på 031 617234.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Varför Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling. Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
412 50 GOTHENBURG Kontakt
Contact
Carl-Henric Möller carl-henric.moller@jeffersonwells.se Jobbnummer
9967894