Senior Delivery Manager till strategiskt IT-uppdrag i Stockholm
2026-04-14
Vi söker en erfaren Delivery Manager till ett spännande konsultuppdrag inom en samhällsviktig verksamhet. Du blir en central del av IT-organisationen och arbetar nära både verksamhet och teknik för att säkerställa stabila och effektiva leveranser.
I rollen kommer du att stötta Service Delivery Manager och arbeta med uppföljning av leveranser inom ett definierat tjänsteområde. Du säkerställer kvalitet, regelefterlevnad och dokumentation, samtidigt som du driver förbättringsinitiativ och koordinerar IT-relaterade uppdrag och projekt.
Du samarbetar tätt med stakeholders, arkitekter och externa partners och bidrar aktivt till utvecklingen av verksamheten. Rollen innebär även att stötta användare med lösningar inom IT-infrastruktur och delta i upphandlingar samt större systemförändringar.
Dina arbetsuppgifter * Följa upp leveranser och pågående aktiviteter inom förvaltning och utveckling. * Säkerställa regelefterlevnad, säkerhet samt teknisk och användarnära dokumentation. * Koordinera och driva IT-uppdrag såsom systemupphandlingar och uppgraderingar. * Stötta verksamheten med IT-lösningar och problemlösning inom infrastrukturområdet. * Samarbeta med interna och externa intressenter för att utveckla tjänsteleveranser. * Bidra till kontinuerlig förbättring av arbetssätt och processer.
Skallkrav * Dokumenterad erfarenhet av IT-infrastruktur, inklusive nätverk, databaser, brandväggar och Azure. * Erfarenhet från genomförda uppdrag under de senaste 8 åren inom ovan områden. * Minst 5 års erfarenhet i roll som Service Delivery Manager, Förvaltningsledare IT eller motsvarande. * Erfarenhet av att arbeta med teknisk dokumentation och användardokumentation.
Meriterande * Erfarenhet från organisationer med höga krav på säkerhet och regelefterlevnad. * Erfarenhet från offentlig sektor eller liknande verksamhet.
Om uppdraget Start: 4 maj 2026 Slut: 31 december 2026 Omfattning: Heltid, 40 h/vecka Placering: Arlanda, med viss flexibilitet när arbetet tillåter Språk: Svenska
Ansökan Vi önskar ett uppdaterat CV anpassat till rollen, där relevant erfarenhet tydligt framgår.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7563830-1945156".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
STOCKHOLM
