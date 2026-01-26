Senior Data Analytiker inom HR & hållbarhet till Stockholm!

Sway Sourcing Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2026-01-26


Vill du kliva in i en strategiskt viktig roll där du kombinerar ledarskap, data och hållbarhet? Nu söker vi en senior och självgående Data Analyst i ett omfattande transformationsuppdrag. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad, både i ett stort HR-transformationsprojekt och i utvecklingen av CSRD-rapportering och hållbarhetsdata.
Uppdraget i korthet
Du kliver in i ett strategiskt transformationsprojekt med fokus på:

Avveckling av lokala HR-system

Anpassning till en global HR-strategi

Etablering av nya arbetssätt för data, rapportering och analys

Parallellt har du ett prioriterat ansvar för CSRD och sustainability reporting, där din erfarenhet av hållbarhetsdata verkligen kommer till sin rätt. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativt genomförande - perfekt för dig som gillar att både sätta riktning och få saker att hända.
Ditt ansvarData Lead i transformationsprojektet
Leda och koordinera data- och rapporteringsspåret

Identifiera, prioritera och driva data- och analysinitiativ

Ta fram genomförandeplaner (tid, resurser, risker, beroenden)

Säkerställa korrekt HR-data under övergången från legacy-system

Vara en tydlig brygga mellan IT, arkitekter, verksamhet och externa parter

CSRD & hållbarhetsrapportering
Vidareutveckla och förbättra CSRD-rapportering ur ett datapektiv

Säkerställa datakvalitet, spårbarhet och struktur

Stötta verksamheten i tolkning av CSRD-krav och omsätta dem till konkreta lösningar

Stakeholder management
Arbeta nära HR, People & Culture, IT och andra funktioner

Kommunicera komplexa datafrågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt

Skapa förtroende och framdrift i en miljö med många intressenter

Vi söker dig som har
Gedigen erfarenhet som Senior Data Analyst / Lead Data Analyst

Dokumenterad vana av att leda data- eller analysarbete i större projekt eller transformationer

Praktisk erfarenhet av CSRD-rapportering och hållbarhetsdata

Erfarenhet från stora och komplexa organisationer

Stark analytisk förmåga och ett strukturerat, lösningsorienterat arbetssätt

Mycket god kommunikationsförmåga i både tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av HR-data, People Analytics eller närliggande områden

Kunskap inom dataarkitektur, datamodellering och rapporteringsplattformar (t.ex. Power BI, SQL, Snowflake)

Tidigare uppdrag som delprojektledare eller liknande

Praktisk information
Språk: Svenska & Engelska (flytande)

Omfattning: 100 %

Start: Omgående jan/feb 2026

Uppdragslängd: Till 30 juli 2026

Plats: Södra Stockholm ca 2 dagar/vecka på plats

Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
