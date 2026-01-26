Senior Data Analytiker inom HR & hållbarhet till Stockholm!
Marknadsföringsjobb / Stockholm
2026-01-26
Vill du kliva in i en strategiskt viktig roll där du kombinerar ledarskap, data och hållbarhet? Nu söker vi en senior och självgående Data Analyst i ett omfattande transformationsuppdrag. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad, både i ett stort HR-transformationsprojekt och i utvecklingen av CSRD-rapportering och hållbarhetsdata.
Uppdraget i korthet
Du kliver in i ett strategiskt transformationsprojekt med fokus på:
Avveckling av lokala HR-system
Anpassning till en global HR-strategi
Etablering av nya arbetssätt för data, rapportering och analys
Parallellt har du ett prioriterat ansvar för CSRD och sustainability reporting, där din erfarenhet av hållbarhetsdata verkligen kommer till sin rätt. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativt genomförande - perfekt för dig som gillar att både sätta riktning och få saker att hända.
Ditt ansvarData Lead i transformationsprojektet
Leda och koordinera data- och rapporteringsspåret
Identifiera, prioritera och driva data- och analysinitiativ
Ta fram genomförandeplaner (tid, resurser, risker, beroenden)
Säkerställa korrekt HR-data under övergången från legacy-system
Vara en tydlig brygga mellan IT, arkitekter, verksamhet och externa parter
CSRD & hållbarhetsrapportering
Vidareutveckla och förbättra CSRD-rapportering ur ett datapektiv
Säkerställa datakvalitet, spårbarhet och struktur
Stötta verksamheten i tolkning av CSRD-krav och omsätta dem till konkreta lösningar
Stakeholder management
Arbeta nära HR, People & Culture, IT och andra funktioner
Kommunicera komplexa datafrågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt
Skapa förtroende och framdrift i en miljö med många intressenter
Vi söker dig som har
Gedigen erfarenhet som Senior Data Analyst / Lead Data Analyst
Dokumenterad vana av att leda data- eller analysarbete i större projekt eller transformationer
Praktisk erfarenhet av CSRD-rapportering och hållbarhetsdata
Erfarenhet från stora och komplexa organisationer
Stark analytisk förmåga och ett strukturerat, lösningsorienterat arbetssätt
Mycket god kommunikationsförmåga i både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av HR-data, People Analytics eller närliggande områden
Kunskap inom dataarkitektur, datamodellering och rapporteringsplattformar (t.ex. Power BI, SQL, Snowflake)
Tidigare uppdrag som delprojektledare eller liknande
Praktisk information
Språk: Svenska & Engelska (flytande)
Omfattning: 100 %
Start: Omgående jan/feb 2026
Uppdragslängd: Till 30 juli 2026
Plats: Södra Stockholm ca 2 dagar/vecka på plats
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
