Senior CRM-arkitekt (Salesforce & Veeva) till uppdrag i Köpenhamnsområdet
2026-03-26
Om oss på Nefesh: Nefesh är ett växande konsultbolag som matchar marknadens vassaste IT- och tech-specialister med spännande uppdrag hos ledande storbolag. Nu söker vi en extremt vass och strategisk IT-arkitekt för ett intensivt och spännande uppdrag i Danmark.
Om uppdraget: Står du i valet och kvalet mellan olika CRM-jättar dagligen? Har du stenkoll på arkitekturen bakom både Salesforce och Veeva? Då har vi det perfekta deltidsuppdraget för dig!
Vi söker nu en Commercial Architecture & Technical Assessment Consultant för ett högprofilerat, strategiskt uppdrag i Ballerup, Danmark (med utmärkta pendlingsmöjligheter från Malmö/Skåne).
Kunden står inför ett kritiskt vägval gällande sin framtida CRM-plattform och behöver nu en oberoende, senior expert som kan utvärdera och kravställa de tekniska lösningarna (Veeva vs. Salesforce). Du kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa att den valda plattformen linjerar med kundens befintliga IT-landskap och arkitektoniska standarder.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Arkitektur & Strategi: Definiera målararkitekturen (Target Architecture) för företagets CRM och dess integrationspunkter.
Plattformsutvärdering: Leda den tekniska utvärderingen av Veeva och Salesforce mot kundens nuvarande AS-IS-landskap.
Kravställning: Granska och utmana leverantörernas förslag för att säkerställa skalbarhet, konfigurationsmöjligheter och teknisk genomförbarhet.
Teknisk Rådgivning: Agera teknisk expert kring integrationsmönster, datasäkerhet och dataarkitektur, samt identifiera potentiella risker inför implementering.
Vi söker dig som har:
Lång och gedigen erfarenhet som IT-arkitekt eller Solution Architect på senior nivå.
Krav: Dokumenterad, djupgående erfarenhet av både Salesforce och Veeva.
Mycket god förmåga att översätta affärskrav till tekniska arkitekturbeslut.
Flytande kunskaper i engelska, både i tal och skrift (Expert-nivå krävs då detta är koncernspråket).
Uppdragsdetaljer:
Start: 7 april 2026 (Urgent!)
Slut: 5 juni 2026 (2 månaders intensivt projekt).
Omfattning: 50%
Plats: 100 % på plats i Ballerup, Danmark
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
