Senior CQV Engineer till ledande läkemedelsprojekt
2025-12-06
Är du en CQV-ingenjör som vill arbeta i några av landets mest tekniskt avancerade och kvalitetskritiska läkemedelsprojekt?
Nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll i projekt där precision, spårbarhet och GMP-efterlevnad är helt avgörande - från tidiga designfaser till färdig och validerad anläggning.
Om uppdraget
Tillsammans med en ledande aktör inom läkemedels- och processindustrin söker vi CQV-ingenjörer till uppdrag som sträcker sig från mindre specialistinsatser till omfattande projektleveranser. Du arbetar nära andra experter inom teknik, process, automation och kvalitet - alltid med fokus på att säkerställa att utrustning, system och processer uppfyller regulatoriska krav och fungerar som avsett.
Här får du arbeta i projektmiljöer där varje detalj räknas och där din tekniska höjd och strukturerade arbetsmetod gör verklig skillnad.
Dina ansvarsområden
Som CQV Engineer kommer du att arbeta med hela kedjan av commissioning, qualification och validation, inklusive:
Planering och genomförande av IQ/OQ/PQ
Framtagning och granskning av valideringsplaner, protokoll och rapporter
FAT/SAT och commissioning av utrustning och processystem
Riskanalyser (t.ex. FMEA), kravspårning och GMP-dokumentation
Samarbete med process-, automation- och kvalitetsfunktioner för att säkerställa efterlevnad av gällande standarder
Stöd till projektteam i tekniska och regulatoriska frågor genom hela livscykeln
Vi söker dig som
Har relevant ingenjörsutbildning och minst 5 års erfarenhet av CQV, validering eller kvalificering inom läkemedel eller annan GMP-styrd industri
Trivs i teknikdrivna projekt med höga krav på kvalitet och dokumentation
Är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har gedigen förståelse för GMP och kvalitetssystem
Vi erbjuder
Som konsult i detta uppdrag blir du en del av en trygg och flexibel organisation med kollektivavtal, goda villkor och fokus på din utveckling. Du får arbeta i uppdrag där din kompetens gör konkret skillnad - i projekt som bidrar till framtidens läkemedelsproduktion.
Vill du vara en del av projekt där din CQV-expertis verkligen behövs? Hör av dig så berättar vi mer om uppdragen och hur du kan passa in.
