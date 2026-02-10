Senior C++ utvecklare till IT-konsultbolag i Västerås
Vill du vara en del av ett stabilt och innovativt IT-konsultbolag som värdesätter sina anställda? Vår kund har sedan 2005 hjälpt företag med IT-konsultation inom systemutveckling, testning, DevOps och IT-infrastruktur. Med kontor i Linköping, Luleå, Stockholm och Västerås erbjuder de en arbetsmiljö där kompetensutveckling, trygghet och gemenskap står i fokus. Här får du chansen att arbeta med långa, spännande uppdrag, samtidigt som du blir en del av en kultur som präglas av samarbete, engagemang och hög teknisk expertis. Ansök idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Som senior C++-utvecklare hos vår kund kommer du att arbeta med utveckling av avancerade inbyggda system i en agil miljö. Du blir en del av ett team där du utvecklar och underhåller mjukvara för system med höga krav på prestanda och tillförlitlighet. Arbetet innebär att skapa robusta och effektiva lösningar, hantera versionshantering och samarbeta tätt med andra utvecklare, testare och systemingenjörer för att driva projekten framåt.
I rollen får du möjlighet att arbeta med modern teknik och komplexa system där du får använda din tekniska expertis för att bidra till innovativa lösningar. Du kommer att ha en central roll i utvecklingsprocessen, från kravställning och design till implementation och testning.
Detta är en chans att utvecklas i en stimulerande och tekniskt avancerad miljö, samtidigt som du blir en del av ett bolag som värdesätter samarbete, kompetensutveckling och en stark företagskultur.
Vi söker dig som är flexibel och anpassningsbar och som trivs med att arbeta både ute hos kund och från kontoret i Västerås, beroende på uppdrag. Vissa av de uppdrag du kan bli tilldelad är säkerhetsklassade, vilket innebär att en säkerhetsprövning då kommer att genomföras.
Du erbjuds
• Trygg anställning med fast lön - Som konsult hos vår kund får du en tillsvidareanställning med fast månadslön, oavsett om du är mellan uppdrag. Det ger dig ekonomisk trygghet samtidigt som de aktivt matchar dig mot nästa spännande uppdrag
• Långa uppdrag & kontinuerlig utveckling - Du erbjuds långa uppdrag, vilket innebär att du kan fördjupa dig i intressanta projekt utan att ständigt byta arbetsplats. Samtidigt ser företaget till att du fortsätter utvecklas genom tekniska utmaningar och kompetensutveckling.
• Stark gemenskap & exklusiva events - Vår kund värdesätter en stark företagskultur där du blir en del av teamet, oavsett var du är placerad. Förutom dagligt samarbete och möjligheter att arbeta från deras moderna kontor i Västerås, samlas de 1-2 gånger per år för gemensamma företagsevent
• Du får en egen hårdvarubudget för att välja dator, telefon eller annan utrustning som passar dig - och den fylls på regelbundet
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 5 års erfarenhet av systemutveckling i C++ och inbyggda system
• Har en avklarad relevant teknisk utbildning (civil-/högskoleingenjörsexamen eller motsvarande)
• Har en god vana att arbeta agilt (Scrum, SAFe eller liknande)
• Har goda kunskaper i versionshantering, som exempelvis Git
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska då båda språken används i det dagliga arbetet
• Har körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av MatLab och/eller Simulink
• En bakgrund inom elektroteknik
• Erfarenhet av CI/CD-verktyg och testdriven utveckling
• Kunskap om realtidssystem eller säkerhetskritiska system
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Respektfull
• Förändringsbenägen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
