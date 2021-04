Senior C++ utvecklare - Stockholm heltid - Modernera AB - Elektronikjobb i Stockholm

Modernera AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-08Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se För en kunds räkning söker vi nu en senior C++ utvecklare. Vår kund är en global ledare inom teknologi. Företaget har över 600 anställda i Nordamerika, Europa, Asien och Australien. Företaget fortsätter växa kraftigt.Vår kund arbetar med att erbjuda mjukvarulösningar för optimering av utskrifter för multi-site organisationer. Tjänsten går ut på att aktivt delta i den kontinuerliga utvecklingen av vår kunds mjukvaruprodukter. Utvecklingen kommer huvudsakligen att vara inriktad på serverdelen. I tjänsten ingår arbete med att upprätthålla det existerande systemet och implementera nya funktioner. Du kommer arbeta ständigt med att förbättra produkten utifrån kundernas behov.Du kommer att jobba i fräscha lokaler i centrala Stockholm.Ansvar:Delta i analys, design och implementering av systemetTa ansvar för vissa delar av systemet som lead developer genom att hantera och förbättra vissa elementDelta i förbättringsarbetet gällande systemets utveckling2021-04-08Ha minst 5 års erfarenhet av utveckling i C++Objektorienterad programmering"SOLID"STL libraryMulti-threaded programmingSocket programming and communication protocolsFelsökningGoda kunskaper i svenska och engelskaMeriterandeBoost C++ LibraryC# eller Objective-CSQLScrum eller KanbanGit eller SVNHeltid. Tillsvidareanställning. Fast lön, enligt överenskommelse. Tillträde: omgående.Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se . Skriv "Senior C++ utvecklare - Stockholm heltid" i ärenderaden.Sista dag att ansöka är 2021-04-22Modernera ABHammarby kaj 10d12032 Stockholm5680141