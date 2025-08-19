Senior C++ utvecklare - Stockholm deltid
2025-08-19
Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se
För en kunds räkning söker vi nu en senior C++ utvecklare. Vår kund är en global ledare inom teknologi. Företaget har över 600 anställda i Nordamerika, Europa, Asien och Australien. Företaget fortsätter växa kraftigt.
Vår kund arbetar med att erbjuda mjukvarulösningar för optimering av utskrifter för multi-site organisationer. Tjänsten går ut på att aktivt delta i den kontinuerliga utvecklingen av vår kunds mjukvaruprodukter. Utvecklingen kommer huvudsakligen att vara inriktad på serverdelen. I tjänsten ingår arbete med att upprätthålla det existerande systemet och implementera nya funktioner. Du kommer arbeta ständigt med att förbättra produkten utifrån kundernas behov.
Du kommer att jobba i fräscha lokaler i centrala Stockholm.
Ansvar:
• Delta i analys, design och implementering av systemet
• Ta ansvar för vissa delar av systemet som lead developer genom att hantera och förbättra vissa element
• Delta i förbättringsarbetet gällande systemets utveckling

Kvalifikationer
• Ha minst 5 års erfarenhet av utveckling i C++
• Objektorienterad programmering
• "SOLID"
• STL library
• Multi-threaded programming
• Socket programming and communication protocols
• Felsökning
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
• Boost C++ Library
• C# eller Objective-C
• SQL
• Scrum eller Kanban
• Git eller SVN
Deltid. Tillsvidareanställning. Fast lön, enligt överenskommelse. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
. Skriv "Senior C++ utvecklare - Stockholm deltid" i ärenderaden.
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
