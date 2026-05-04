Senior C#/.Net-utvecklare till ICA Banken
2026-05-04
Var med och forma nästa generations försäkringsplattform samtidigt som du utvecklar och förbättrar befintliga system!
Som senior systemutvecklare (C#/.Net) inom Core Insurica på ICA Banken får du en central roll i att både vidareutveckla ett affärskritiskt system och bygga nästa generations plattform. Du arbetar i en komplex miljö där gammalt och nytt möts, och där dina tekniska vägval får långsiktig påverkan. Det här är en möjlighet för dig som vill kombinera stabilitet med nyutveckling, samtidigt som du arbetar nära erfarna kollegor och får stort utrymme att påverka.
Vi erbjuder dig
Här får du vara med i ett sammanhang där din erfarenhet verkligen behövs. Du kommer in i ett team med hög kompetens, där man bygger långsiktigt med en tydlig riktning framåt.
Möjlighet att bygga ett helt nytt system för ICA Försäkringar
Arbete i en komplex miljö där du kombinerar legacy och modern arkitektur
Samarbete med ett erfaret och tekniskt starkt team
En stabil organisation där många stannar länge och med stora utvecklingsmöjligheter
Förmåner som rabatter hos ICA, banktjänster och rådgivning kring pension
Hybridarbete med flexibilitet i vardagen
Därför ska du välja ICA
Varje dag är en härlig utmaning på ICA Banken & ICA Försäkring. Varför det? Jo, för att hela vår bransch håller på att förändras. Och den förändringen öppnar för spännande utmaningar där gamla invanda sätt att jobba utmanas. Det betyder också att vi måste hålla oss i konstant utveckling. På riktigt. Både som individer och som verksamhet. Vi behöver föra samman innovation och digitalisering i en härlig kombination, där vi tillsammans kan hitta de där smarta och praktiska lösningarna som kunderna knappt vet om att de behöver. Än. https://karriar.icagruppen.se/se/sv/ica_banken_forsakring
Det här gör du hos oss
I rollen som senior systemutvecklare kommer du att arbeta brett med både nyutveckling och förvaltning, där du tar ansvar för hela kedjan från kod till produktion.
Vara med och bygga ICA Försäkrings nya moderna försäkringsplattform
Utveckla ny funktionalitet i C# .Net som en central del av moderniseringsresan
Arbetar i både legacy-miljö och ny arkitektur med microservices och containerbaserade lösningar
Skriva, förbättra och kvalitetssäkra kod enligt gemensamma standarder
Arbeta med enhetstester och bidra till stabila och hållbara leveranser
Hantera förändringar, förbättringar och buggar i befintligt system
Delta i produktionssättningar och releaser
Dokumentera lösningar och bidra till att kunskap delas och kan förvaltas över tid
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av ett team med seniora utvecklare som arbetar nära varandra i vardagen. Här finns både erfarenhet och en tydlig struktur för hur arbetet drivs framåt.
Arbetet sker agilt med dagliga standups och ett gemensamt ansvar för leveranserna. Samtidigt har du utrymme att ta ansvar för dina delar och driva arbetet framåt, med stöd från teamet.
Teamet samarbetar även med kollegor i andra delar av organisationen, bland annat inom test och internationella team. Kulturen är öppen och inkluderande, med ett arbetssätt där man stöttar varandra och gärna delar med sig av sin kunskap.
Mer om dig
För att lyckas i rollen har du flera års erfarenhet av utveckling i C#/.NET samt arbete med databaser, gärna MS SQL. Du är van att arbeta i komplexa IT-miljöer och känner dig trygg i att hantera både legacy-system och nyutveckling. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för det du levererar och har förmåga att göra genomtänkta avvägningar kring tekniska lösningar framåt. Som person är du noggrann, lösningsorienterad och flexibel, med ett naturligt driv att hitta hållbara vägar framåt. Du trivs i samarbete med andra, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till en kultur där teamet tar gemensamt ansvar. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet från finans- eller försäkringsbranschen är meriterande, men viktigast är att du motiveras av möjligheten att vara med och bygga lösningar som ska hålla över tid.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig konsult- och rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Ada digital Kontakt
Talent Business Partner
Sandra Peiper sandra.peiper@adadigital.se
9889462