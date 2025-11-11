Senior byggprojektledare till byggprojektavdelningen
Byggprojekt Gästrikland har ett stort antal projekt i rullning i olika omfattning, komplexitet och i olika miljöer/verksamheter runt om i Gästrikland. Just nu pågår Framtidsbygget, en av Region Gävleborgs största satsningar någonsin. Här bygger och utvecklar vi framtidens vårdmiljöer vid sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. Framtidsbygget omfattar cirka 120 000 kvadratmeter av ny- och ombyggnation som ska skapa plats för modern teknik, smidigare flöden och ännu bättre vård för regionens invånare.
Vårt uppdrag växer och vi behöver därför utöka teamet i Gävle med en senior byggprojektledare som vill vara med och forma framtidens hälso- och sjukvårdsmiljöer. Kom och gör skillnad tillsammans med oss!
Ditt ansvar som byggprojektledare blir att självständigt leda, planera och följa upp projekten så att myndighetskrav, ekonomi, kvalitets- och miljökrav uppfylls. Projekten drivs i nära samarbete med interna kollegor så som tekniska specialister, förvaltare och inköpare men samarbete sker också med externa aktörer så som kommuner, myndigheter och politiker.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• leda ett eller flera projekt genom hela byggprocessen fram till förvaltningsskedet
• fördela och följa upp arbetet utifrån beslutade ramar med fokus på kvalitet, tid och ekonomi
• leda och samordna konsulter, entreprenörer och interna arbetsgrupper
• rapportera till byggprojektchef.
Resor inom länet kan förekomma i tjänsten.
Hos oss får du
• en nyckelroll i några av regionens största och mest betydelsefulla byggprojekt
• stort eget ansvar och möjlighet att påverka på en regionövergripande nivå
• arbeta i en stor organisation med många utvecklingsmöjligheter.
Vi bryr oss om dig och arbetar aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och ödmjuk ledare och som får med dig andra genom samarbete och tydlig kommunikation. Du är den som håller ihop helheten, ser lösningarna och skapar struktur även när tempot är högt. Med din goda planeringsförmåga och ditt strukturerade arbetssätt säkerställer du att projekten löper smidigt från start till mål. När utmaningar dyker upp ser du dem som möjligheter att hitta smarta, hållbara lösningar men alltid med fokus på kvalitet och ett gott samarbetsklimat.
I rollen som senior byggprojektledare ska du ha
• eftergymnasial utbildning inom bygg och fastighet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, alternativt att du har minst tio års erfarenhet av ledande befattning i större och komplexa projekt
• minst fem års erfarenhet av ledande befattning i större och komplexa projekt.
Det är meriterande om du har utbildning i BAS-P samt erfarenhet av framtagande av förfrågningsunderlag, fastighetsekonomi, LOU och offentlig beställning.
I denna rekryteringsprocess har vi valt att samla in information från dig via urvalsfrågor samt CV, du kommer därför inte behöva lämna något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
