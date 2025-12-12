Senior byggledare inom bygg och anläggning
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Byggjobb / Kiruna Visa alla byggjobb i Kiruna
2025-12-12
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
I denna roll får du bidra till säkra och välplanerade byggprojekt på vårt industriområde i Kiruna.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som senior byggledare leder och samordnar du bygg- och anläggningsprojekt ovan jord, från schaktarbete till renovering och nedmontering. Du ser till att projekten genomförs tryggt och effektivt, med arbetsmiljö och kvalitet som högsta prioritet.
Du blir en del av ett engagerat team där vi tillsammans utvecklar Kiruna Driftstöd Fastighetsservice och säkerställer att alla projekt genomförs rätt från start. Du arbetar nära produktionsledare, fastighetsingenjör och produktionschef, med stöd av KMA vid behov. Hos oss får du också utvecklingsmöjligheter och kompetensutbyte i en dynamisk miljö där vi lär av varandra och växer tillsammans.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
- Leda och samordna byggprojekt från start till avslut.
- Säkerställa att arbetsmiljökrav uppfylls enligt Bas-U/Bas-P.
- Koordinera beställningar och ha direkt kontakt med produktionsledare.
- Förebygga risker och se till att samråd och nödvändiga kontroller genomförs.
- Bidra till utveckling av arbetssätt och rutiner inom bygg och anläggning.
Det här har du med dig
Du är strukturerad och ansvarstagande, planerar och organiserar ditt arbete effektivt och tar ansvar för dina åtaganden. Du inspirerar andra med ditt engagemang och fattar välgrundade beslut med ett strategiskt perspektiv. Du är kommunikativ och samarbetsorienterad, bygger goda relationer och uppmuntrar dialog. Dessutom är du nyfiken och håller dig uppdaterad med ny kunskap inom byggområdet.Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
- Godkänd gymnasieutbildning
- B-körkort (manuell)
- God svenska i tal och skrift
- Mångårig erfarenhet av byggledning, gärna med fastighetsprojekt
- Certifiering: BAS-U/BAS-P-intyg
Meriterande:
- Relevant eftergymnasial utbildning (Byggingenjör, byggteknik eller YH inom byggledning/byggproduktion)
- Kunskap om driftservice (VVS, ventilation, el).
- Erfarenhet av fastighetsautomation och energieffektivisering.
- Projektledningscertifiering (t.ex. PMI/IPMA).
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Observera att rekryteringsprocessen drar ut på tiden i och med kommande röda dagar. Efter julledighet/sista ansökningsdag kommer vi gå igenom ansökningar och höra av oss så snart vi kan.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid med dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Angelique Bohm, angelique.bohm1@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9641951