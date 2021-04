Senior Business Controller till Arbetsförmedlingen - Arbetsförmedlingen, Ekonomiavdelningen, Enheten Ekonomistyrning - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Arbetsförmedlingen, Ekonomiavdelningen, Enheten Ekonomistyrning

Arbetsförmedlingen, Ekonomiavdelningen, Enheten Ekonomistyrning / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-07Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden - är du en av dem?Har du gedigen erfarenhet från ekonomisk uppföljning och styrning inom offentlig förvaltning eller i ett större bolag?Är du intresserad av en tjänst med fokus på utveckling av processer för ekonomistyrning? Har du strategisk förmåga och en drivkraft att förändra och utveckla verksamheter?Då tror vi att det här kan vara en roll för dig! Vi erbjuder en nyckelroll avseende Arbetsförmedlingens interna styrning och där du är med och utvecklar en arbetsförmedling i världsklass!Arbetsförmedlingen, Ekonomiavdelningen, Enheten EkonomistyrningArbetsförmedlingen befinner sig i en förändringsprocess och för att möta framtidens krav och förväntningar med ett ökat fokus på ekonomifrågor behöver vi nu förstärka sektionen med en Senior Business Controller.Som Senior Business Controller blir du en del av enheten Ekonomistyrning och sektionen Ekonomistyrning Regional. Enheten Ekonomistyrning arbetar dels med myndighetens övergripande ekonomistyrning, dels med att stödja myndighetens chefer med medelsfördelning, budgetering, uppföljning och analyser. Sektion Ekonomistyrning Regional arbetar med strategiskt controllerstöd till chefer inom VO Arbetssökande och Arbetsgivare.Om tjänsten som Senior Business ControllerSom Senior Business Controller kommer du tillsammans med sektionschef ge ett analytiskt och strategiskt controllerstöd till verksamhetsområdesdirektören och dennes ledningsgrupp. Utöver detta kommer en stor del av arbetet också att handla om verksamhetsutveckling med ett särskilt fokus på att utveckla arbetssätt och att verka för en ökad enhetlighet i arbetet med ekonomistyrning på olika nivåer i myndigheten.Du kommer bland annat att arbeta med- Strategiskt controllerarbete- Utveckling av och deltagande i genomförandet av myndighetens och verksamhetsområdets budgetprocess- Samordna och själv delta i sektionens arbete med budget, analyser, uppföljning och prognoser- Samordna andras insatser i arbetet - både inom ekonomistyrning men också verksamheten i övrigt- Utveckla arbetssätt inom enheten som skapar enhetlighet och ökad effektivitet för myndigheten- Driva och delta i utvecklingsuppdrag och utvecklingsarbeteDet här är duVi söker dig med akademisk examen inom ekonomi eller annan inriktning tillsammans med flerårig, relevant och aktuell arbetslivserfarenhet från offentlig sektor och/eller privata näringslivet.Du har gedigen erfarenhet av ekonomistyrning, budget- och prognosarbete, ekonomiska utredningar och förändringsarbete/ledning samt har en förmåga att se helhet och förståelse för verksamhetsresultat kopplat till ekonomi.Dina systemkunskaper är mycket goda och du har intresse för beslutsstödsystem samt andra administrativa stödsystems funktionalitet och möjligheter.I den här rekryteringen är du som har erfarenhet av ekonomistyrningsfrågor i större organisation av mer komplex art och gärna på högre nivå särskilt intressant. Erfarenhet från stor statlig myndighet är starkt meriterande.Vidare är erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling en viktig del och det är starkt meriterande med erfarenhet av arbete/utbildning i tjänstedesign.Självklart uttrycker du dig obehindrat både tal och skrift.Som person är självgående och har högt ställda mål avseende kvalité och leverans.Ditt siffersinne är utmärkt och du har förmåga att se helheten utan att tappa detaljerna.Du har hög analytisk förmåga och har gott omdöme och integritet.Ditt arbetssätt är strukturerat och effektivt och du har god förmåga att prioritera och organisera. Du har kan snabbt sätta dig in i nya uppgifter och förutsättningar.För att lyckas i den här rollen är det av vikt att du har såväl stort driv och initiativkraft som förmåga att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer.Pedagogisk förmåga och tydlighet blir också viktigt samt att du är idérik, inspirerande och initiativtagande.Du lockas av att arbeta i en organisation som är under utveckling och ser det som riktigt utmanande och intressant att vara med och bidra i detta arbete.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och som en del i urvalsarbetet kan arbetspsykologiska tester användas.2021-04-07För tjänsten krävs följande:- Högskole-/universitetsexamen (180hp/120hp) med ekonomisk eller motsvarande inriktning- Flerårig erfarenhet från arbete i ekonomistab, ekonomiavdelning eller liknande inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet.- Controller eller controllerliknande roll med samordnande/processledande uppgifter på strategisk nivå i en större organisation, gärna tillsammans med arbete i ledningsgrupp.- Dokumenterad erfarenhet av arbete med verksamhetsutvecklingVårt erbjudandeAnställningsformen är tillsvidare, heltid, med 6 månaders provanställning för dig som inte redan är anställd på myndigheten. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsort kan vara Stockholm, Göteborg, Malmö.Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se. Välkommen med din ansökan senast 2020-04-20 märkt med Af-2021/0025 3948. Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.Varaktighet, arbetstid100 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-20Arbetsförmedlingen, Ekonomiavdelningen, Enheten Ekonomistyrning5676338