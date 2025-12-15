Senior Business Controller - kortare konsultuppdrag med stort ansvar
2025-12-15
Vi söker nu en erfaren och affärsdriven Business Controller för ett spännande konsultuppdrag hos en större organisation i Göteborg. Uppdraget passar dig som är en strategisk rådgivare till ledning och som trivs i en roll med stort ansvar, högt tempo och tydlig påverkan
Om uppdraget Uppdraget är på heltid (100%) Startdatum 7 januari 2026 Slutdatum 30 april 2026 Placering Göteborg
Om rollen I rollen som Senior Business Controller är du en strategisk och operativ affärspartner till ledning och verksamhet, med fokus på finansiell styrning, prestation, riskhantering och långsiktigt värdeskapande. Du coachar och stöttar affärsteam, driver och följer upp finansiell och operativ utveckling samt bidrar till beslutsfattande genom kvalificerade analyser och rekommendationer
Du ansvarar för finansiell styrning och governance genom att definiera styrprinciper och utveckla, implementera och förvalta policies och riktlinjer inom bland annat prognosarbete, finansiella nyckeltal, kostnads- och kalkylmodeller, working capital management och investeringsbedömningar.
Rollen omfattar även analys, uppföljning och rapportering där du identifierar avvikelser, driver korrigerande åtgärder och levererar beslutsunderlag, ad hoc-analyser och rapporter till ledning och styrelse. Du ger tidiga varningssignaler kring risker och prestationsgap samt bidrar med nya perspektiv och arbetssätt inom ditt specialistområde
Uppdraget har stor påverkan och innebär att du rekommenderar strategier med direkt effekt på affärsresultat, påverkar beslut på senior ledningsnivå och hanterar komplexa frågeställningar i nära dialog med högsta ledningen.Publiceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
Minst 12 års relevant erfarenhet inom Business Control eller liknande roll
Gedigen erfarenhet av finansiell styrning, analys och beslutsstöd på senior nivå
Mycket god förmåga att agera affärspartner till ledning och verksamhet
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
