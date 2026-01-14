Senior Business Analyst till långsiktigt konsultuppdrag inom finans
Vi söker en senior Business Analyst för ett spännande konsultuppdrag inom finansiell IT och datarapportering. Uppdraget är på plats i Stockholm och innebär arbete i ett större transformationsprojekt med fokus på test, kvalitetssäkring och analys inför produktionssättning
Om uppdragetDu kommer att stötta verksamheten i UAT- och parallellkörningsaktiviteter kopplade till ett nytt koncerngemensamt rapporteringssystem inom finans. Lösningen är under utveckling och behöver kvalitetssäkras före go-live.
I rollen arbetar du nära data, system och verksamhet för att säkerställa att den nya datamodellen håller hög kvalitet och fungerar enligt förväntan.
ArbetsuppgifterGenomföra sanity checks av data i ny datamodellJämföra attribut och värden mellan befintlig produktionsmiljö och ny lösningAnalysera och bedöma acceptabla avvikelser utifrån funktionell förståelseBidra aktivt i UAT och parallellkörningSamarbeta med IT, verksamhet och andra specialister
KravprofilGedigen erfarenhet av rollen som Business AnalystMycket goda kunskaper i SQLPraktisk erfarenhet av Python och/eller RStark förståelse för data, datamodeller och informationsflödenErfarenhet från bank eller finansMeriterande med kunskap inom Capital / Basel-regelverk
UppdragsinformationOmfattning: HeltidPlats: Stockholm, arbete på platsUppdragsperiod: 28 januari 2026 - 31 december 2026
Detta är ett konsultuppdrag för dig som trivs nära data, gillar komplexa miljöer och vill vara med och säkerställa kvalitet i kritiska finansiella processer
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
