Senior Bilmekaniker till kund i Vallentuna!
2026-03-10
Låt oss skapa framtidens mobilitet tillsammans!
Fordonsakademin söker en erfaren bilmekaniker för uppdrag hos kund i Vallentuna. Vi arbetar med flera starka varumärken och söker dig som vill bidra med din kunskap i en serviceinriktad verkstadsmiljö. Tjänsten är heltid och placering är hos kund i Vallentuna. Tillträde enligt överenskommelse.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra service, felsökning och reparationer på personbilar enligt tillverkares rekommendationer.
Genomföra felsökningar med diagnosverktyg och avhjälpa elektriska och mekaniska fel.
Utföra periodisk service, broms-, styr- och fjädringsarbeten samt byten av komponenter och reservdelar.
Dokumentera utfört arbete i verkstadssystem och säkerställa korrekt tids- och kvalitetsrapportering.
Samarbeta med kollegor och servicerådgivare för att ge kunden en trygg och professionell upplevelse.
Bidra till en säker arbetsmiljö genom att följa rutiner och säkerhetsföreskrifter.
Kvalifikationer och erfarenhet
Flera års erfarenhet som bilmekaniker i verkstadsmiljö.
Erfarenhet av felsökning och arbete med moderna diagnosverktyg.
God teknisk förståelse för motor-, transmissions- och elsystem.
Erfarenhet av dokumentation i verkstadssystem är meriterande.
God svenska i tal och skrift.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och trivs i ett tempo där god planering och struktur är viktigt. Du har människokännedom och kommunicerar väl med både kollegor och kunder. Du tar ansvar för ditt arbete, är initiativrik och bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi erbjuder
En trygg och professionell arbetsplats i samarbete med etablerade aktörer inom fordonsbranschen.
Möjlighet till kompetensutveckling och karriär inom verkstad eller som ambulerande tekniker via Fordonsakademin.
God introduktion och stöd från mottagande verkstad.
Anställningsvillkor
Tjänsten är heltid med placering i Vallentuna. Tillträde enligt överenskommelse. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Ansökan och kontakt
Vid frågor om tjänsten, kontakta Fordonsakademin. Skicka din ansökan så snart som möjligt - rekryteringen hanteras av Fordonsakademin Sverige AB. Så ansöker du
