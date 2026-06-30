Senior Bid Manager med teamansvar till Northclean - ansökan Stockholm
Northclean Facility Services AB / Marknadsföringsjobb / Danderyd Visa alla marknadsföringsjobb i Danderyd
2026-06-30
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Northclean Facility Services AB ingår i Northclean-gruppen, vars mål är att bygga Nordens främsta företagsgrupp inom branschen genom att förvärva och utveckla de mest väletablerade och framgångsrika bolagen från norr till söder. Vi värdesätter att ha nära till beslut och att ha stort fokus på närhet till kunden och våra medarbetare. Hos oss är alla jobb lika viktiga och vi står stadigt i vår ambition att städa och putsa fönster bäst. Våra värdeord; ansvar, engagemang och omtanke vägleder oss i vårt dagliga arbete. Vi vet att om vi trivs bra på jobbet så gör vi även ett bättre jobb!
Om rollen
Vi söker nu dig som vill arbeta i en nyckelroll med möjlighet att påverka och vara delaktig i företagets strategiska affärsprocesser. Du är noggrann, mycket god kommunikatör och har så klart sinne för affärer. Som teamledare ansvarar du för den dagliga driften av anbudsverksamheten och leder ett mindre team av Bid Managers. Du planerar, följer upp och stöttar medarbetarna för att säkerställa att leveranserna sker smidigt, effektivt och med hög träffsäkerhet, samtidigt som du själv projektleder egna anbud.
Som projektledare och Bid Manager är du processägare för samordningen av försäljningsprocessen och arbetar självständigt med att producera säljande texter och anbudsmaterial men i nära samarbete med Kalkylerare och Affärsområdeschefer. Med dina mycket goda kunskaper inom LOU och offentlig upphandling kommer du analysera och komma med lösningar som stödjer kloka beslut.
Du fungerar även som centralt affärsstöd, såväl internt som i möten med kund där du tillhandahåller professionell och serviceinriktad support i affärs-, anbuds-, förhandlings- och avtalsfrågor.
Om dig
Du vill bidra till företagets tillväxt och affärsmål genom att leda anbudsteam och projektleda anbudsprocesser med vinnande strategier och självständigt administrera anbuden – men såklart också genom din personlighet. Du är en person som vill göra skillnad!
Vi erbjuder dig en plats mitt i hjärtat i ett av Sveriges största tjänsteföretag. Kulturen är kommersiell, professionell och inkluderande. Vi drivs av en gemensam passion för försäljning och affärer där inställningen är att vi vinner och förlorar som ett team.
Försäljningsteamet som du ingår i har ett brett samarbete med många personer inom företaget och därför söker vi en person som har följande förmågor:
Kommunikativ – Du måste på ett tydligt sätt kommunicera och sälja in dina strategier och anbud till de som tar beslut.
Social – Vi sätter stort värde i att du bjuder dig själv och minst ett skratt om dagen. Analytisk – Du vänder och vrider på olika förutsättningar för att hitta bästa lösningen. Kreativ – Du letar alltid lösningar framför problem.
Affärsdriven – Du brinner för att göra en bra affär och du kan arbeta mot uppsatta mål.
Noggrann – Du är en noggrann person som gärna grottar ner dig i de anbudsunderlag som kommer in från våra potentiella kunder. Men det är precis lika viktigt med noggrannhet i administrationen av våra affärssystem.
Flexibel – Du kan snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter och du är bra på att både lyssna och tala.
Teamorienterad – Du sätter laget före jaget.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
För att lyckas i rollen måste du har sinne för detaljer och aldrig lämna något åt slumpen. Du gillar att arbeta strukturerat i affärsprocesser. Vi tror att du har erfarenhet inom Facility Management eller B2B-tjänstesektor, antingen som leverantör eller beställare inom offentlig verksamhet.
Vidare tror vi att du kan/har;
Leda, coacha och motivera budteamet.
Planera och fördela arbetsuppgifter.
Säkerställa att nyförsäljningsprocessen efterlevs.
Hantera avvikelser och lösa problem i den dagliga driften.
Följa upp resultat och bidra till förbättringsarbete.
Vara en förebild och skapa en positiv arbetsmiljö.
Mycket goda kunskaper inom LOU och den offentliga upphandlingsprocessen
Utmärkta kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Grym på layout och presentationsteknik
Förstår vikten av dialog och kommunikation
Ett antal års erfarenhet av offentlig försäljning
Starka kunskaper inom projektledning
Vi erbjuder både friskvårdsbidrag, sociala aktiviteter. Att du trivs på din arbetsplats är mycket viktigt för oss – vi arbetar tillsammans i både med och motgång.
Tjänsten är heltid och placerad i Danderyd eller i Malmö. Vi har kollektivavtal och tillämpar provanställning. Vid frågor om tjänsten, kontakta då vår Kommersiella chef Ann-Charlotte Ekwall på mailto:acek@forenade-service.se
Tillträde enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northclean Facility Services AB
(org.nr 556555-5272), https://www.northclean.se/
182 74 DANDERYD Arbetsplats
Northclean Facility Services Jobbnummer
9985390