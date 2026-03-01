Senior BI-utvecklare med intresse för datadrivna arbetssätt
2026-03-01
För vår kund i Finspång söker vi nu en BI utvecklare för ett längre konsultuppdrag. Rollen passar dig som vill arbeta nära verksamheten och bidra till att utveckla datadrivna arbetssätt i en miljö där efterfrågan på BI stöd är hög.
Du blir en del av ett team med olika kompetenser som tillsammans stöttar verksamheten i att bli mer datadriven. Arbetet sker i nära samarbete med interna kunder, vilket ger dig både affärsförståelse och en tydlig koppling till verksamhetens behov.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Om rollen
I rollen som BI-utvecklare ansvarar du för att utveckla beslutsstöd som skapar verkligt värde i verksamheten. Du arbetar tätt tillsammans med interna beställare och tekniska specialister för att ta fram hållbara och användarvänliga lösningar.
Teamet är under tillväxt och det ställs höga krav på struktur, samarbete och gemensamma arbetssätt. Leveranstempot är högt, med fokus på både effektivitet och kvalitet. Då både svenska och engelska används i vardagen behöver du vara bekväm i båda språken.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Designa och utveckla intuitiva dashboards i Power BI utifrån verksamhetens behov
Samverka nära interna kunder och andra intressenter för att samla in, förstå och prioritera behov
Coacha verksamheten mot enkla, tydliga och effektiva BI-lösningar
Samarbeta med data engineers kring kravställning för backend
Arbeta enligt best practices inom datamodellering, DAX och dashboard design för att säkerställa kvalitet
Bidra till struktur, samarbete och gemensamma arbetssätt i ett team som är under tillväxt
Din profil och kvalifikationer
Du är en kommunikativ och analytisk person som trivs i nära dialog med verksamheten. Du har lätt för att förstå behov, omsätta dem till användbara lösningar och samarbeta med både tekniska och icke tekniska intressenter.
Du arbetar obehindrat på både svenska och engelska och är bekväm i en miljö med högt tempo och höga krav på kvalitet.Publiceringsdatum2026-03-01Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av Power BI
Mycket god vana av att arbeta nära olika typer av intressenter
Stark kommunikativ förmåga och trivs i samarbete med andra
God analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
Meriterande
Erfarenhet av samarbete med data engineers och backend team
Fördjupad kunskap inom datamodellering och avancerad DAX
Erfarenhet av arbete i team under uppbyggnad eller förändring
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
