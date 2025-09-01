Senior betongkonsult till Stockholm Betongkonsult
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Isaksson Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du gedigen erfarenhet inom bygg, betong eller konstruktion och är redo för nästa utmaning? Vi söker en seniorkonsult som vill använda sin kompetens i tekniskt komplexa projekt och samtidigt vara ett stöd för kollegor och bidra till företagets utveckling. Hos Stockholm Betongkonsult blir du en del av ett erfaret team där vi jobbar nära varandra och med uppdrag som verkligen kräver teknisk förståelse. Här är det högt i tak, vi hjälps åt - och vi har kul på vägen. Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Som Senior betongkonsult arbetar du i en varierad och självständig roll med fokus på tekniskt avancerade uppdrag. Du ansvarar för analyser, utredningar och rådgivning och fungerar som ett viktigt tekniskt stöd både internt och externt. Du blir en nyckelperson i vår leverans där din kunskap och ditt omdöme bidrar till kvalitet i varje projekt.
Du har kontakt med kunder och driver projekt från start till mål och samarbetar med kollegor inom konstruktion, projektledning och labb. Du får möjlighet att bidra till utveckling av metoder, arbetssätt och tekniska riktlinjer.Du arbetar nära våra olika grupper - konstruktörer, utredare och projektledare - och fungerar som en teknisk länk mellan våra specialistområden. Du utgår från vårt huvudkontor i Solna.
Som senior betongkonsult förväntas du inte bara leverera tekniskt högkvalitativa tjänster, utan även bidra till att utveckla affären. Du har en viktig roll i att bygga förtroende, vårda kundrelationer och identifiera behov - både i pågående uppdrag och genom ditt nätverk. På så sätt bidrar du till att nya uppdrag kommer in och att våra kundsamarbeten växer över tid.
Exempel på arbetsuppgifter
Utföra kvalificerade tekniska bedömningar inom bygg, betong och konstruktion
Självständigt driva och leverera utredningar, projekteringar och tekniska uppdrag
Granska och stötta konstruktörer, utredare och labbpersonal i tekniskt komplexa frågor
Tolka provresultat och bidra med sakkunskap i utredningar och rapporter
Agera tekniskt sakkunnig vid besiktningar, tvister och externa granskningar
Medverka i projekteringsuppdrag och vid behov även projektledning
Bidra med din expertis i internutbildningar och föreläsningar för kund
Vara delaktig i att utveckla och förbättra våra interna och externa utbildningar
Delta i utveckling av arbetssätt, kvalitetssystem och tekniska riktlinjer
Bidra till att identifiera nya uppdrag genom kunddialoger och teknisk rådgivningPubliceringsdatum2025-09-01Profil
Vi söker dig som har ett starkt kundfokus och vanan att driva uppdrag framåt med eget initiativ. Du har ett naturligt samarbetsförhållningssätt, delar gärna med dig av din kunskap och är mån om att leverera hög kvalitet i varje steg av processen.
Vi ser gärna att du har:
Högskole- eller universitetsutbildning inom bygg, konstruktion eller materialteknik
Minst 10 års erfarenhet i roller som exempelvis konstruktör, projektledare eller tekniskt sakkunnig
Gedigen kunskap om Eurokod/EKS, AMA och relevanta standarder
Erfarenhet av betongkonstruktioner, skadeutredningar och besiktningar
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Det är ett extra plus om du även har certifiering i Betong klass 1, erfarenhet av provtagning och analys såsom karbonatisering eller kloridmätning, kunskap om äldre byggteknik eller vana vid att hantera entreprenadjuridiska frågor och agera sakkunnig i tvister.
Teamet du blir en del av
"Vi är ett växande konsultbolag med djup teknisk kompetens och ett starkt engagemang för det vi gör. Dessutom är vi ett sammansvetsat gäng som har kul på jobbet " - Kristoffer Ahlin, VD på Stockholm Betongkonsult
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du blir en del av ett lag där din kompetens uppskattas och din utveckling prioriteras. Vi är ett bolag med ett starkt varumärke och ekonomi samt en lojal kundbas. Vi erbjuder:
Frihet under ansvar
Hög trivsel och stark gemenskap
Möjlighet till utveckling i ett bolag med höga mål
Konkurrenskraftig lön och generösa förmåner samt möjligheten till förmånsbil
Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida: Stockholm Betongkonsult
Kontaktuppgifter och ansökan
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Isaksson Rekrytering för Stockholm Betongkonsults räkning, vilket innebär att du kommer att bli anställd direkt av Stockholm Betongkonsult. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Frida Lundqvist på telefonnummer 073-526 33 29 eller frida@isakssonrekrytering.se
Jonas Bessing på telefonnummer 073-626 47 50 eller jonas@isakssonrekrytering.se
Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag den 4 juli 2025. Sök tjänsten på vår hemsida, vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vi ser fram emot din ansökan!
Bakgrundskontroll via 2Secure
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning. Kontrollen utförs i samarbete med 2Secure och kan omfatta CV-verifiering, rättsärenden, ekonomisk granskning samt andra relevanta kontroller beroende på tjänstens krav. För mer information, besök https://www.2secure.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://www.betongkonsult.se/ Arbetsplats
Stockholm Betongkonsult AB Kontakt
Jonas Bessing jonas@isakssonrekrytering.se Jobbnummer
9484513