Senior beräkningsingenjör till kvalificerade industriprojekt
2026-04-12
Senior beräkningsingenjör inom strukturanalys till kvalificerade industriprojekt
Är du en erfaren beräkningsingenjör inom strukturanalys som vill arbeta med tekniskt avancerade uppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad? Vi söker nu seniora beräkningsingenjörer för uppdrag hos kunder inom försvarsindustri, fordonsindustri, rymd och annan avancerad industri. Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta nära tekniken, bidra i kvalificerade projekt och samtidigt få större frihet i hur du vill utvecklas framåt.
Om rollen
Som senior beräkningsingenjör inom strukturanalys kommer du att arbeta i tekniskt komplexa projekt där fokus ligger på analys, simulering och verifiering av strukturer och mekaniska system. Uppdragen varierar beroende på din erfarenhet, specialistkompetens och ambition, men omfattar bland annat hållfasthetsberäkningar, FEM-analyser, modelluppbyggnad, utvärdering av resultat samt tekniska rekommendationer till konstruktions- och utvecklingsteam.
Du kommer att arbeta i uppdrag där höga krav ställs på kvalitet, noggrannhet och teknisk förståelse. För rätt person finns möjlighet att ta ett större tekniskt ansvar, arbeta i mer verksamhetskritiska projekt och påverka både upplägg och inriktning över tid. Vi söker dig som uppskattar teknik på riktigt och som hellre vill lägga tid på kvalificerat ingenjörsarbete än intern administration och onödigt fluff.
Din bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom maskinteknik, farkostteknik, teknisk fysik eller motsvarande, och som har minst 5 års erfarenhet av strukturanalys och FEM-baserat beräkningsarbete. Du är van att arbeta självständigt, förstår analysens roll i utvecklingskedjan och kan omsätta teori till praktiskt värde i komplexa projektmiljöer.
Du har sannolikt arbetat med strukturell hållfasthet, dynamik, vibrationer, utmattning eller liknande frågeställningar och känner dig trygg i att bygga upp, genomföra och tolka analyser. Du trivs i tekniska miljöer där kompetens värderas högt och där du får bidra med både specialistkunskap och omdöme. Publiceringsdatum2026-04-12Kvalifikationer
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning inom relevant tekniskt område
Minst 5 års erfarenhet av strukturanalys och FEM
God förståelse för hållfasthetslära och mekanik
Erfarenhet av att arbeta i tekniskt avancerade utvecklingsprojekt
Förmåga att arbeta självständigt och ta tekniskt ansvar
God kommunikativ förmåga
Behärskar professionell svenska och/eller engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från försvarsindustri, fordonsindustri, rymd eller annan avancerad industri
Erfarenhet av verktyg som Ansys, Abaqus, Nastran, HyperMesh, LS-DYNA eller liknande
Kunskap inom dynamik, vibrationer, utmattning, krock, komposit eller icke-linjära analyser
Programmeringserfarenhet i Python eller Matlab
Erfarenhet av konsultroll eller kundnära tekniskt arbete
Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassad eller regulatoriskt styrd miljö
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta med kvalificerade uppdrag i tekniskt starka miljöer där din kompetens står i centrum. Hos oss får du inte bara tillgång till intressanta projekt, utan även flexibilitet i hur du vill arbeta och utvecklas framåt. Vi arbetar långsiktigt med seniora ingenjörer och vill skapa upplägg som fungerar både professionellt och personligt.
Vidare erbjuds du:
• Kvalificerade uppdrag inom tekniskt avancerad industri
• Möjlighet att påverka vilka typer av uppdrag du tar
• Flexibilitet i upplägg, exempelvis anställning, konsultlösning eller eget bolag
• En långsiktig plattform för fortsatt utveckling
• Tillgång till nätverk, affärsmöjligheter och relevant stöd runt uppdragen
• Marknadsmässiga villkor
Var: Stockholm med omnejd
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Enligt uppdrag
Lön: Enligt överenskommelse
Startdag: Enligt överenskommelse
Vi arbetar med att matcha senior ingenjörskompetens med kvalificerade uppdrag hos företag inom tekniskt avancerade branscher. Vårt fokus ligger på att skapa rätt matchning mellan person, kompetens och uppdrag, snarare än att pressa in kandidater i standardiserade processer.
Genom vårt nätverk och vår förståelse för både teknik och affär skapar vi möjligheter för ingenjörer som vill arbeta i mer kvalificerade projekt, med bättre villkor och större påverkan. För vissa handlar det om nästa riktigt starka uppdrag. För andra handlar det om större frihet eller ett steg mot ett mer självständigt upplägg.
