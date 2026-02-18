Senior Backend-utvecklare (.NET) till expansiva Bjorn Lunden
2026-02-18
Är du en erfaren .NET-utvecklare som vill driva arkitektur, kodkvalitet och tekniska riktningar framåt? Kom och jobba med oss!
Om rollen
I den här rollen blir du en viktig del av vårt utvecklingsteam och får arbeta med hela kedjan - från idé och design till implementation och drift. Vi utvecklar smarta och innovativa lösningar för vårt webbaserade bokslutsprogram, med stort fokus på användarvänlighet, stabilitet och att möta kundernas behov i en verksamhet där lagar och regler spelar stor roll.
Du kommer att tillhöra ett team bestående av Product Manager, Utvecklare, UX och specialister inom bokslut. Teamet sitter inte på samma plats utan är utspritt på några av våra kontor i landet men vi har dagliga standups för att hålla ihop arbetet och skapa bra samarbete i vardagen.
Som senior utvecklare kommer du att bidra både hands-on i utvecklingen och som mentor för andra. Du driver tekniska beslut, säkerställer hög kvalitet i kod och arkitektur och hjälper teamet att fortsätta växa. Samtidigt får du själv stort utrymme att utvecklas inom exempelvis backend, frontend, DevOps, test, design eller ledarskap - beroende på vad som lockar dig mest.
Vi jobbar främst i .NET och Java och använder arbetssätt som Kanban och Shape Up för att få ett smidigt flöde. Vi tror på flexibilitet och erbjuder möjlighet till distansarbete, men ser gärna att du utgår från Göteborgskontoret 2-3 dagar i veckan.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som är en erfaren och engagerad utvecklare med ett genuint intresse för backendutveckling och teknik i stort.
Vi letar efter dig som är en erfaren och engagerad utvecklare med ett genuint intresse för backendutveckling och teknik i stort.

Du är lösningsorienterad och strukturerad, men har samtidigt en kreativ sida när situationen kräver det. Du är flexibel och trivs i en föränderlig miljö, samtidigt som du är stresstålig, ödmjuk och trygg i samarbetet med andra. Vi tror också att du driven och nyfiken, och att du har ett analytiskt tänk med intresse för affärslogik och helhetsperspektiv. Du gillar att lösa komplexa problem och utvecklas bäst i ett team där kunskapsutbyte, prestigelöshet och gemensamt ansvar är en självklar del av vardagen.
En relevant högre utbildning inom systemutveckling eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst 5 års arbetslivserfarenhet
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Vana av versionshantering, gärna GIT
Erfarenhet av att arbeta i agila team
Erfarenhet av Jira
Det är också ett stort plus om du behärskar, några eller flera, av följande områden:
Java
Kubernetes
Docker
CI/CD och automatiserade byggprocesser
MS SQL Server
Domänkunskap inom ekonomi, bokslut eller bokföring
Vilka är vi?
Vi är Bjorn Lunden, affärsplattformen som förenklar vardagen för små och medelstora företag. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt .
Vi är på en riktigt spännande resa. Vi siktar högt och vår vision är att bli en av de ledande leverantörerna av programlösningar för redovisning och ekonomi i nordvästra Europa. Med rötterna i Hälsingland, närmare bestämt lilla Näsviken, har vi de senaste åren vuxit snabbt och gått från ett mindre, nationellt företag till en internationell koncern. Förutom i Sverige, finns vi i Nederländerna och Danmark.
Målet är kort och gott att göra vardagen lite enklare för företagare och entreprenörer. Något vi tror att vi kan uppnå med riktigt bra programvaror, kunskap, innovation och TACO. Kanske inte den tacos du tänker på, utan vår typ av TACO - Trust, Ambition, Collaboration and Ownership.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en roll i ett internationellt och växande företag med en stark marknadsposition, som vill utmana branschens jättar. Det är viktigt för oss att våra medarbetare mår bra och trivs på jobbet. Vi vill vara en schysst arbetsgivare och eftersträvar en hållbar balans mellan arbete och fritid. Det gör vi bland annat genom att erbjuda bra villkor och förmåner, 30 dagars semester samt möjlighet till flexibilitet. Vi vill vara det självklara valet för medarbetare som vill må bra och ha kul på jobbet.Så ansöker du
Tjänsten är på heltid och tillsvidare med placering i Göteborg.
Sista ansökningsdag är 18 mars 2026. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Så sök nu!
Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta:
Lars Nyman, Head of Development, lars.nyman@bjornlunden.com
För denna rekrytering undanbe*ds alla typer av förfrågningar gällande extern hjälp via rekryteringsbolag eller liknande lösningar.
