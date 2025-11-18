Senior B2B-säljare med känsla för affärsutveckling
2025-11-18
Vill du vara med och utveckla försäljningen av ett flexibelt och avancerat IT-system som gör skillnad för offentlig sektor? Är du en driven säljare med känsla för långsiktiga relationer och en passion för att skapa affärsvärde? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Om rollen som senior säljare
Som senior säljare på Digital Fox får du en central roll i att driva vår tillväxt. Du ansvarar för att utveckla vår försäljning mot nya kunder och bidra till att stärka vår position på marknaden. Du kommer också att ha kontakt med våra största kunder för att säkerställa kundnöjdhet och fånga upp nya behov och önskemål.
Du blir en del av ett team på 16 personer som arbetar nära våra kunder och med varandra - alltid med fokus på att leverera bästa möjliga lösning och kundupplevelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla och genomföra vår försäljningsstrategi mot offentlig sektor - främst kommuner, fristående skolor och privata vårdbolag. Identifiera de mest lönsamma affärerna och prioritera arbetet därefter.
Prospektera och bearbeta nya kunder genom möten, nätverk och uppsökande försäljning.
Driva hela säljcykeln från första kontakt till avtal och överlämning till leverans.
Ha ett proaktivt ansvar för våra största kunder för att säkerställa nöjdhet och upptäcka nya affärsmöjligheter.
Högskoleutbildning, gärna inom ekonomi, marknadsföring och försäljning eller motsvarande.
Lång erfarenhet av försäljning, gärna av komplexa IT-lösningar för offentlig och privat sektor.
Strukturerad - du planerar ditt arbete och prioriterar rätt.
Snabbinlärd och analytisk - du förstår snabbt komplexa lösningar och tar lätt till dig ny kunskap.
God ekonomisk förståelse - du analyserar och resonerar kring affärsmodeller och lönsamhet.
Teknisk förståelse - du har lätt att förstå och förklara komplexa IT-system.
Lagspelare - du samarbetar väl och bidrar till ett öppet och prestigelöst klimat.
Resultatinriktad - du drivs av att nå uppsatta mål och skapa mätbara resultat.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta mot offentlig sektor.
Erfarenhet av offentliga upphandlingar och LOU-processer.
Erfarenhet av affärsutveckling.
Vi söker dig som...
...är lösningsorienterad och kreativ i ditt sätt att driva affärer.
...är trygg i din kommunikation och bygger förtroende genom öppenhet och ärlighet.
...vill komma nära kunderna, förstå deras behov och skapa långsiktiga relationer.
...är professionell i ditt agerande och tar ansvar för att leverera resultat i världsklass.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande bolag där du kan påverka både din egen och företagets utveckling.
Ett engagerat team med korta beslutsvägar och ett öppet, prestigelöst arbetsklimat.
Möjligheten att arbeta med en produkt som gör verklig skillnad för samhället.
Konkurrenskraftiga villkor och en arbetsplats som värnar om balans mellan arbete och privatliv.
Vill du vara med på vår resa?
Skicka din ansökan redan idag via vårt formulär - vi intervjuar löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
Detta är ett heltidsjobb.
Digital Fox AB
https://digitalfox.se/
Erik Dahlbergsgatan 3
)
411 26 GÖTEBORG
