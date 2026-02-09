Senior avtalsadministratör till offentlig sektor i Stockholm!
2026-02-09
Vill du ha en nyckelroll i ett av Sveriges mest samhällsviktiga sammanhang - där struktur, samordning och affärsmässig administration verkligen gör skillnad? Nu söker vi en senior administratör som vill vara spindeln i nätet när nya reklamavtal går i drift i en komplex och dynamisk organisation.
Uppdraget i korthet
Under 2026 implementeras nya, långsiktiga reklamavtal inom kollektivtrafikens miljöer. Uppdraget befinner sig i ett intensivt skede där många delar av organisationen samverkar. Här kliver du in som en trygg, erfaren och lösningsorienterad administratör som skapar ordning, framdrift och struktur.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Uppdatera och följa upp projekt- och tidplaner
Samordna aktiviteter mellan interna och externa intressenter
Upprätta, utveckla och driva rutiner och processer kopplat till reklamavtal
Administrativt stöd till affärsförvaltare
Säkerställa struktur, dokumentation och avtalsefterlevnad
Bidra till smidigt samarbete i en organisation med många kontaktytor
Vi söker dig som har:
Minst 7 års erfarenhet av kvalificerad administration, samordning och projektstöd
Dokumenterad erfarenhet av projektadministration med planering, tydliga deadlines och strukturerad uppföljning
Erfarenhet av att arbeta med projekt- och tidplaner samt koordinering mellan flera interna och externa intressenter
Erfarenhet av administration av kommersiella avtal, gärna med inriktning mot reklam
Mycket god kommunikativ förmåga samt vana att arbeta i komplexa organisationer
Det är starkt meriterande om du har:
Erfarenhet från offentlig förvaltning
Erfarenhet av avtalsförvaltning och avtalsefterlevnad
Deltagande i offentlig upphandling av kommersiella avtal, exempelvis genom dokumentation och koordinering
Erfarenhet av att upprätta och utveckla rutiner och processer inom avtalsadministration
Praktisk information
Start: 1 april 2026
Slut: 31 december 2026 (med möjlighet till förlängning)
Omfattning: Heltid 100 % (40 h/vecka)
Placering: Stockholm (Kungsholmen) - kombination av arbete på plats och viss distans
Sista ansökninsdag: 23 februari
