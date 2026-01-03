Senior Automationsingenjör med Ledande Teknisk Ansvar
2026-01-03
Senior Automationsingenjör - Processindustri & Teknik i Framkant
Din roll
I denna spännande roll får du arbeta med hela automationskedjan - från kravställning och projektering till driftsättning och testning. Du har en ledande teknisk roll och fungerar som mentor inom Instrumentation & Control (I&C).
Du är med och påverkar arbetssätt, tekniska vägval och framtida automationlösningar hos kund, i projekt där kvalitet, säkerhet och effektivitet står i fokus.
Flexibilitet & variation
Uppdragen erbjuder en flexibel arbetsvardag där du kombinerar arbete från kontor, hemifrån och ute hos kund. Du arbetar i varierande projektmiljöer med tekniska utmaningar och möjlighet att utvecklas långsiktigt.
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet som automationsingenjör
Högskole- eller civilingenjörsexamen, alternativt motsvarande eftergymnasial utbildning
Erfarenhet från processindustri såsom kemisk industri, energi, läkemedel eller livsmedel
Gedigen kunskap i Siemens TIA Portal och/eller ABB Control Builder
Erfarenhet av Siemens PCS7 och/eller ABB 800xA
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
God generell IT- och systemvana
Meriterande
SCADA-system som Zenon
Konfigurering av OPC-servrar
Driftsättning av automationssystem
Kunskap inom ISA88 och batchsystem
Vem är du?
Du är tekniskt nyfiken, strukturerad och kommunikativ. Du trivs med ansvar, vill leverera hög kvalitet i varje detalj och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer - både i team och hos kund.
Om uppdragen
Du kommer att arbeta hos välrenommerade kunder inom process- och industrimiljö, där projekten sträcker sig från konsultuppdrag till större helhetsleveranser. Här är samarbete, engagemang och teknisk kompetens avgörande för framgång.
Vi erbjuder
Spännande och tekniskt avancerade projekt
Flexibla arbetsformer och god balans mellan arbete och privatliv
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Generöst friskvårdsbidrag
Förmånsportal (Benify) inkl. pensionsrådgivning
Interna och externa utbildningsmöjligheter
Årlig utbildningsbudget
Löneväxling, flexpension och pension via Collectum
Varför söka?
Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och arbeta nära tekniken, tillsammans med kompetenta kollegor i en miljö som värdesätter samarbete, kvalitet och långsiktighet.
