Senior automationsingenjör med ansvar för delprojektledning
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-05-04Beskrivning av jobbet
AFRY Advanced Automation i Borlänge är en del av AFRYs satsning på att leverera innovativa och hållbara automationslösningar till industrin. Vi arbetar nära våra kunder för att skapa effektiva, säkra och framtidssäkrade system som bidrar till ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan.
Vårt team består av engagerade specialister inom automation, elkonstruktion, maskinkonstruktion och projektledning, och vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där kompetensutveckling och samarbete står i centrum.
Vi söker en automationsingenjör som vill vara med och driva utvecklingen av avancerade automationslösningar inom våra projekt.
Ditt ansvarsområde är att säkerställa automationsbehovet i pågående uppdrag, där du ibland följer hela projektprocessen - från kundidé och införsäljningsstöd till drifttagen anläggning - och ibland bidrar du med specialistkompetens i specifika delar av projekt.
Du kommer även att arbeta som delprojektledare, vilket innebär ansvar för planering, koordinering och uppföljning av automationsdelen i våra projekt. Arbetet sker både lokalt från vårt kontor i Borlänge och i samarbete med AFRY:s övriga organisation. En stor del av våra projekt är inom stål- och energisektorn.
Arbetsveckorna är varierande. Vissa projekt är under längre perioder och innebär kontinuitet i arbetsuppgifterna, medan andra veckor består av kortare insatser i flera olika projekt. Du kommer att arbeta nära vårt automationsteam i Borlänge, där samarbete och kunskapsutbyte är centralt.
Vi ser att du tar en drivande roll i våra automationsuppdrag, med hög ansvarsnivå och god samarbetsförmåga. Rollen innebär även att du fungerar som mentor för juniora kollegor och bidrar till teamets kompetensutveckling.
Hos AFRY finns ett starkt nätverk av kompetensforum som kopplar samman våra seniora ingenjörer över hela organisationen. Här får du möjlighet att bygga relationer, dela kunskap och utvecklas inom nya teknikområden. Systemutvecklingen går snabbt framåt, och våra kunders systemmiljöer kommer att behöva uppgraderas. Du behöver därför vara öppen för att lära dig nya plattformar och teknologier för att möta framtidens krav. Rollen är inte säkerhetsklassad i dagsläget, men kan komma att innefatta säkerhetsklassade uppdrag i framtiden. Kvalifikationer
I den här rollen är det viktigt att du har en stark känsla för planering och struktur.
Du arbetar metodiskt, skapar realistiska förväntningar och bryter ner komplexa uppgifter i tydliga steg och delmål. Noggrannhet och detaljfokus är en självklar del av ditt arbetssätt.
Vi värdesätter också integritet. Du sätter teamets och organisationens mål i första hand och agerar alltid med ett professionellt och ansvarsfullt förhållningssätt.
Din förmåga att prioritera helheten gör dig till en trygg och pålitlig resurs i projekt.
Slutligen är kommunikation en nyckelkompetens. Du uttrycker dig öppet och ärligt, lyssnar in andras perspektiv och skapar utrymme för dialog. Genom att ge konstruktiv feedback bidrar du till ett klimat där alla kan utvecklas och prestera sitt bästa.
Krav
Relevant erfarenhet inom industriell automation, främst avseende Siemens PCS7 och ABB 800XA
Relevant formell utbildning inom automation eller motsvarande praktisk erfarenhet
Systemkunskaper: Siemens PCS7 eller ABB 800XA
Språkkunskaper: Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Ingenjörsutbildning inom el/automation med industriell inriktning
Vana att arbeta i projektform, gärna i ledande roll inom industriella automationsprojekt
Erfarenhet av att agera ledande ingenjör och fördela uppgifter till yngre medarbetare i projektteamet
Erfarenhet av automationsprojekt kopplade till drivsystem
Erfarenhet från projekt inom stål-, metall- eller verkstadsindustrin
Systemkunskaper i både Siemens PCS7
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-05-31. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor eller funderingar? Kontakta gärna oss!
Rolf Holmqvist - Service area manager rolf.holmqvist@afry.com
Mattias Jönsson - Group manager mattias.jonsson@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 BORLÄNGE Arbetsplats
