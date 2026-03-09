Senior Apputvecklare som vill göra skillnad!
2026-03-09
Är du intresserad av att utveckla appar och skapa teknik som faktiskt gör skillnad? Bryr du dig om inkludering, tillgänglighet och innovation?
Abilia är ett internationellt företag som nu söker efter en Senior apputvecklare till Göteborg och Komp.
Om Komp
Komp är en dator med en enda knapp, utformad för att överbrygga den digitala klyftan mellan analoga seniorer, deras vänner och familj samt vårdpersonal. Komp möjliggör sömlös kommunikation oavsett tekniska färdigheter. Med över 18 miljoner delade stunder genom Komp skapar Abilia verklig förändring för seniorer, deras familjer och vårdpersonal.
Om rollen
Vi söker en senior React Native-utvecklare som vill ta en nyckelroll i att bygga och vidareutveckla en produkt som gör verklig skillnad för användare.
Du har flera års erfarenhet av att utveckla och lansera mobilappar och känner dig trygg i React Native för både iOS och Android.
I rollen får du stort tekniskt ägandeskap och är med och påverkar arkitektur, tekniska val och hur vi bygger en skalbar app för framtiden.
Vi arbetar nära produkt och design, så vi värdesätter att du kan resonera kring lösningar och förklara tekniska beslut.
Teamet jobbar agilt och beskriver sig själva som "easy going". Du kommer att ha många kontaktytor, bl. a med våra andra kontor i Stockholm och Oslo.
Vi tror att du har
* Gedigen erfarenhet av React Native i produktion
* Erfarenhet av React och moderna frontend-ramverk
* Vana att arbeta med publicering till App Store & Google Play
* God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Hos oss får du
* Stor påverkan på produkt och teknik
* Flexibelt hybridarbete i Göteborg
* En prestigelös kultur med korta beslutsvägar
* Möjlighet att forma appens framtida arkitektur
Passar vi dig?
Abilia ger personer med särskilda behov möjlighet att öka sin självständighet och ta kontroll över sin vardag. Med över 40 års erfarenhet och stöd av forskningsresultat vet vi att våra hjälpmedel stödjer människor att skapa struktur i vardagen, kommunicera med sin omgivning, styra funktioner i sitt hem eller påkalla hjälp vid behov.
Vi utvecklar innovativa lösningar för personer med funktionsnedsättningar och vi menar att alla människor ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället på sina villkor.
På Abilia präglas kulturen av passion för att göra skillnad och en "hjälpas åt"-anda. Vid den årliga kickoffen träffar vi våra kollegor från andra siter i Sverige, Norge och Storbritannien och vi har innovationsdagar då kreativiteten får flöda. Kontoret ligger på Gullbergsvass, en kort promenad från Centralstationen
Låter detta som något för dig?
Ansök direkt då urval sker löpande. Funderar du över något kring rollen? Tveka inte att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Cais-Mari Bengtsson 0728-579789.
Observera att konsultlösning ej aktuellt för rollen, utan detta är enbart för fast anställning.
Abilias mål är att förenkla människors vardag, oavsett vilka behov de har. Vi vill ge personer med särskilda behov möjlighet att vara delaktiga och oberoende. Abilia är en produkt - och tjänsteleverantör för hjälpmedel och välfärd inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. Genom ett nära samarbete med personer med särskilda behov utvecklar vi hjälpmedel av hög kvalitet som ger människor ett rikare och bättre liv.
Vi är marknadsledande och "thought leaders" inom branschen för kognitiva hjälpmedel. Ersättning
