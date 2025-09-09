Senior anbudsledare / ledande anbudsingenjör till Husab AB
Bravura Sverige AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du flera års erfarenhet av att arbeta med anbud och processer? Lockas du av möjligheten att vara med och påverka anbud från första rad till inlämnat förslag? Hos Husab AB får du en nyckelroll där du har fullt ansvar för dina egna anbud där du också har en samordnande funktion!Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Husab AB.Om företaget
Husab AB bygger mer än fastigheter, de bygger förtroende, långsiktiga relationer och stolthet i varje projekt. De är ett stabilt och oberoende byggföretag med bas i Stockholm och med över 30 års erfarenhet av nybyggnation, ombyggnation och renovering - både för offentlig och privat sektor. Deras styrka ligger i det personliga engagemanget. Hos Husab arbetar du nära både beslutsfattare och kunder, i en miljö där hantverksskicklighet, ansvar och samarbete är självklara delar av vardagen. De är tillräckligt stora för att driva komplexa projekt och samtidigt tillräckligt små för att varje röst ska höras och varje idé kunna bli verklighet.
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet betyder något, på riktigt, och där din insats gör skillnad varje dag? Då kan Husab vara rätt plats för dig! Dina arbetsuppgifter
I rollen som senior anbudsledare har du det övergripande ansvaret för att leda anbudsprocessen från identifiering av affärsmöjligheter till inlämnat, komplett och konkurrenskraftigt anbud. Du samordnar arbetet, håller ihop teamet och säkerställer att alla delar av processen följer företagets metodik och kundens krav. Vidare analyserar du beställarens förfrågningsunderlag, identifierar risker och möjligheter och sätter en tydlig struktur för arbetet. Du planerar anbudets upplägg, fördelar arbetsuppgifter i teamet och leder möten för att säkerställa att tidplan, resurser och leveranser hålls. Rollen innebär även att du bygger och vårdar relationer med underentreprenörer, leverantörer och beställare samt ansvarar för att kommunikationen är tydlig och professionell genom hela processen. Du säkerställer att kalkyler, mängdningar, tidplaner och tekniska lösningar är samordnade och kvalitetsgranskade. Genom din förståelse för entreprenadjuridik och marknadens prisnivåer kan du fatta välgrundade beslut och vägleda både kollegor och ledning i strategiska frågor. Du samarbetar nära anbudschefen men leder självständigt anbudsarbetet tillsammans med anbudsingenjörer, kalkylatorer, inköpare och projektledare.
Leder hela anbudsprocessen, från identifiering av affärsmöjligheter till inlämnat, komplett och konkurrenskraftigt anbud
Samordnar arbetet, håller ihop teamet och säkerställer att alla delar av processen följer företagets metodik och kundens krav
Analyserar beställarens förfrågningsunderlag, identifierar risker och möjligheter och sätter en tydlig struktur för arbetet
Planerar anbudets upplägg, fördelar arbetsuppgifter i teamet och leder möten för att säkerställa tidsplan, resurser, leverantörer hålls
Bygger och vårdar relationer med underentreprenörer, leverantörer och beställare
Säkerställer att kalkyler, mängdningar, tidsplaner och tekniska lösningar är samordnare och kvalitetsgranskade
Samarbetar med anbudschefen, anbudsingenjörer, kalkylatorer, inköpare och projektledare
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från entreprenörssidan, antigen från fältet eller kontoret där du arbetat med anbud och processer
Kunskap i att tolka förfrågningsunderlag, LOU-krav och entreprenadavtal
Kunskap i systemen Bidcon, BlueBEAM, NEXT och Wikells
Mycket goda kunskaper i AB, ABT och entreprenadjuridik
Flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift
B-körkort
Vi söker dig som är analytisk och kan tolka handlingar för att förstå konsekvenserna av olika val. Du är strukturerad och lösningsfokuserad och du trivs med att ta egna initiativ. Eftersom rollen innebär mycket kontakt med underentreprenörer är det viktigt att du är trygg i att ta direktkontakt - att lyfta telefonen och driva dialogen framåt kommer naturligt för dig. Du är utåtriktad och ser rollen som en form av säljtjänst där du bygger förtroende genom din kunskap och ditt engagemang. Du drivs av att skapa och vinna affärer och ser det som en naturlig del av ditt uppdrag.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Bromma, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller kring din ansökan är du välkommen att kontakta vår support genom att maila till info@bravura.se
eller ringa till nummer 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Camilla Witedal camilla.witedal@bravura.se 010-171 47 10 Jobbnummer
9499405