Senior analytiker inom Bidragsbrottsavdelningen i Uppsala
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
I början av 2026 startade Försäkringskassan en ny avdelning, Bidragsbrottsavdelningen. Syftet med den nya avdelningen är att samla kompetens, kunskap och kapacitet för att på så sätt ytterligare stärka myndighetens förmåga att förebygga bidragsbrott. Bidragsbrottsavdelningen omfattar områdena Brottsförebyggande arbete, Kontroll, Betalning samt Återbetalning. Vi tillhör det brottsförebyggande verksamhetsområdet som ansvarar för att driva och utveckla det myndighetsgemensamma arbetet mot bidragsbrott.
Vill du bygga upp kunskap om bidragsbrott och motverka dem? Vi söker nu analytiker som vill utveckla Försäkringskassans arbete mot bidragsbrott och förebygga felaktiga utbetalningar.
Hos oss får du ett varierande och avancerat arbete i en trevlig arbetsmiljö, med goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid. Om du också värdesätter ett välfungerande arbete med dina kollegor och vill bli en del av ett samhällsviktigt uppdrag, så kan detta vara tjänsten för dig.
Analys, samverkan och utredning
Som analytiker hos oss får du ett varierande och kvalificerat arbete. Arbetet innefattar både kvalificerade och mindre analyser av felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, både på eget initiativ och på uppdrag. Arbetet kan också innebära att arbeta med exempelvis årsredovisning, driva eller vara med i utvecklingsinitiativ, ta fram åtgärder eller utvärdering av insatser. Resultaten utgör underlag för verksamheten och myndighetsledningen i det viktiga arbetet med att förhindra och förebygga bidragsbrott.
Du kommer att genomföra datadrivna analyser, driva utvecklingsprojekt och svara på regeringsuppdrag. Bidragsbrottsavdelningen är nyinrättad vilket ställer höga krav på att du kan ta egna initiativ samt är bekväm att självständigt ta dig an stundvis otydliga uppdragsbeskrivningar. I gengäld får du utrymme att driva egna initiativ och vara med och påverka inriktningen av vårt arbete. I arbetet ingår det att knyta kontakter och samarbeta med kollegor över hela myndigheten, du behöver därför ha en god förmåga att skapa och upprätthålla nätverk. En del av arbetet består i att planera och genomföra studier samt skriva rapporter och presentera dem i olika sammanhang. Du är noggrann och jobbar systematiskt och du har förmåga att hålla huvudet kallt även i pressade situationer.
Som myndighet jobbar vi med klarspråk. Det ställer krav på att du har god förmåga att uttrycka dig och kan förklara på ett enkelt sätt kring komplexa frågor och samband.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har flerårig erfarenhet av kvalificerat utrednings- eller analysarbete inom en myndighet eller annan större organisation och självständigt kan ta fram rapporter och beslutsunderlag
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har förmåga att skapa ett användbart nätverk
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av utredningsarbete, arbete i annan myndighet eller från Regeringskansliet
• har erfarenhet från projektledning/uppdragsledning
• har erfarenhet av datadrivet analys- eller utredningsarbete
• har erfarenhet av samverkan såväl internt som externt.
• har forskarutbildning
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm. För rätt kandidat kan placeringsort i Uppsala vara aktuellt.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Monika Rondin, 010-116 46 58 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sussane Asqari, sussane.asqari@forsakringskassan.se
, 010-116 25 98 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Henrik Lindholm, 010-116 92 35, Saco-S: Matilda Eneqvist, 010-118 33 81, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 10 april 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
