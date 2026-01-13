Senior Advisor klinikveterinär vid klinisk kemiska laboratoriet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Klinisk kemiska laboratoriet söker nu en klinikveterinär för timavlönad anställning
Om jobbet
Anställningen är en timavlönad anställning. Tjänsten innebär självständig bedömning av cytologiska och hematologiska prover. Telefonkonsultationer, annat analysarbete samt även andra arbetsuppgifter kan ingå. Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till vardagar dagtid.
Din bakgrund
Du är specialist i veterinärmedicinsk klinisk patologi (Dipl. ECVCP) och har stor erfarenhet av cytologisk, hematologisk, klinisk kemisk och endokrinologisk veterinärmedicinsk laboratoriediagnostik. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska samt är en van datoranvändare. Med fördel har du kunskap om de instrument och metoder vi använder på laboratoriet. Erfarenhet av kliniskt arbete och handledning av studenter är meriterande.
Vi söker dig som har stort intresse av veterinärmedicinsk klinisk kemisk diagnostik. Vi vill att du är kommunikativ, kund- och serviceorienterad samt en bra lagspelare som hjälper till där det behövs. Du är som person självgående, företagsam och flexibel. I ditt arbetssätt är du noggrann, analytisk och kvalitetsmedveten. Du vill förstå andras behov och perspektiv samt delar på ett pedagogiskt sätt med dig av din kunskap för att du ser att det skapar bäst förutsättningar för verksamheten. I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga förmågor.
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, internmedicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.
På SLU universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.
Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk enhet som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Uppsala
Timavlönad anställning som senior advisor; särskild visstidsanställning.
Det innebär att du kommer att erbjudas arbete under kortare perioder under den period som anges nedan under rubriken "omfattning". Du kan acceptera eller tacka nej till varje tillfälle du erbjuds arbete. När du tackar ja till ett eller flera jobbtillfällen ingås en ny anställning för dessa tillfällen.
Omfattning varierar utifrån verksamhetens behov från 2026-03-01 och längst tom 2027-04-01.
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-01-30.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
