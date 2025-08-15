Senior Administratör till kund inom offentlig sektor i Stockholm (50%)
2025-08-15
Är du en erfaren och driven administratör som trivs med att samordna, strukturera och förbättra arbetsprocesser? Vi söker dig som vill bli en nyckelperson i en tekniskt inriktad verksamhet som ansvarar för drift och utveckling av Stockholms infrastruktur.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
I rollen som Administratör kommer du att vara ett viktigt stöd för sektionsledningen och arbeta med en bredd av administrativa och koordinerande uppgifter. Du kommer bland annat att:
Hantera dokumentation i diariesystem och skriva minnesanteckningar vid möten
Planera och samordna möten samt arbeta med interna nyhetsbrev
Effektivisera administrativa arbetssätt och driva förbättringsprojekt
Koordinera onboarding och offboarding av medarbetare
Bidra till utveckling av rutiner och processer för ökad kvalitet och effektivitet
Arbetet sker huvudsakligen på plats i moderna lokaler i centrala Stockholm, med möjlighet till viss distansarbete.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning (minst 180 hp) inom relevant område, eller gymnasieexamen med minst 10 års relevant erfarenhet.
Minst 5 års erfarenhet av samordnande/koordinerande administrativ roll
Minst 5 års erfarenhet av ekonomiuppföljning och arbete med budget/prognos
Minst 2 års erfarenhet som ledningsstöd
Meriterande erfarenheter:
Arbete i politiskt styrd verksamhet (minst 2 år)
Erfarenhet från teknisk verksamhet inom infrastruktur (minst 1 år)
Fakturahantering i Agresso eller liknande ekonomisystem (minst 3 år)
Dokumenthantering och Arkivering (minst 5 år)
Projektledning av verksamhetsutvecklingsprojekt (minst 2 uppdrag)
Vi tror att du är
En strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ person som trivs i en roll där du får arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat. Du har lätt för att prioritera och hantera flera parallella uppgifter och brinner för att skapa ordning och reda.
Praktisk information: Uppdragslängd: 15 september 2025 - 15 september 2027, med möjlighet till förlängning Placering: Centrala Stockholm (med viss möjlighet till distansarbete) Omfattning: Deltid ca 20 timmar/vecka, med möjlighet till utökning upp till heltid
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan och var med och bidra till en hållbar och pålitlig kollektivtrafik för framtiden!
Sista ansöknindagen är 29 augusti men vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
