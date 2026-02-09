Senior Accountant till Lindt & Sprüngli (Nordic) AB
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Med fortsatt tillväxt stärker Lindt & Sprüngli sin Accounting-funktion i Stockholm och söker nu en Senior Accountant. Rollen ingår i ett engagerat och prestigelöst team med stort fokus på kvalitet, noggrannhet och utveckling av effektiva processer.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Som Senior Accountant blir du en central del av Lindt & Sprüngli's redovisningsteam med placering på kontoret i Solna. Rollen är ny och en förstärkning av funktionen som idag består av tre medarbetare samt Head of Accounting.
Lindt & Sprüngli Nordic har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Här får du möjlighet att arbeta brett med redovisning över flera marknader - perfekt för dig som vill utvecklas vidare i en internationell miljö med höga ambitioner.
I rollen arbetar du med redovisning, avstämningar samt månads- och årsbokslut och bidrar till utveckling av arbetssätt och interna processer. Du kommer även att arbeta med lönerelaterad redovisning och säkerställa kvalitet i underlag, avstämningar och uppföljning i samarbete med företagets externa lönepartner. Du får en nyckelroll i att vidareutveckla balansavstämningar och bidra till ett strukturerat och effektivt arbetssätt, samt delta i den kommande implementeringen av SAP S/4HANA.
Som Senior Accountant kommer du att samverka tvärfunktionellt med finans, IT, inköp och övriga verksamheten för att säkerställa enhetliga och effektiva processer. Du stöttar revisionsprocessen genom att säkerställa god dokumentation, regelefterlevnad och intern kontroll.
Ansvarsområden
• Arbeta med månads- och årsbokslut, inklusive avstämningar och underlag
• Säkerställa kvalitet i balansavstämningar och bidra till struktur och dokumentation
• Arbeta med IFRS16 och relaterade redovisningsmoment
• Hantera avstämningar och bokföring kopplat till pensioner och särskild löneskatt
• Arbete med lönerelaterad redovisning och avstämning av löneunderlag
• Delta i projekt kopplade till effektivisering, automatisering och förbättring av processer
• Delta aktivt i pågående SAP-implementeringsarbete
Lämplig bakgrund
• Relevant ekonomisk utbildning
• Gedigen erfarenhet av finansiell redovisning och rapportering
• Erfarenhet av balansavstämningar och bokslutsarbete
• Praktisk erfarenhet av IFRS16
• Erfarenhet av SAP
• Kunskap inom pensioner och särskild löneskatt
• Erfarenhet av bokföring och avstämning av löneunderlag
• Mycket goda kunskaper i Excel
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Gärna bakgrund från varubolag
Meriterande
• Erfarenhet av varulagerredovisning
• Erfarenhet av retailavstämningar
• Kunskap om trade accruals
• Erfarenhet av Tagetik
• Erfarenhet av dansk redovisning
• Branscherfarenhet inom FMCG
• Arbete med/implementation av SAP S/4HANADina personliga egenskaper
Du är trygg och stabil i din kompetens, analytisk och kvalitetsmedveten, med förmåga att se helheten i arbetet. För att trivas i rollen och teamet tror vi att du uppskattar ett nära samarbete med kollegor. Du är prestigelös, hjälpsam och trivs i en föränderlig miljö.Om företaget
Lindt has delighted chocolate lovers all over the world since 1845. During the 180 years of Lindt & Sprüngli's existence, the company has produced chocolate and chocolate related products. Nothing else. Generations of thrilled, imaginative, enthusiastic and inventive employees have built the company to what it is today: the world's leading producer of premium chocolate. Within the last 20 years, Lindt has succeeded reshaping the chocolate market in the Nordics. From having been a niche player, Lindt has quickly grown into the 2nd biggest supplier in the chocolate tablets & pralines market in Sweden and is one of the fastest growing chocolate companies in the rest of the region. By far, we consider Lindt to be the most shining name within the premium chocolate category.
Lindt's key brands EXCELLENCE and LINDOR have quickly reached stronghold status in their field of business and are appreciated by millions of Swedes and Scandinavians on a regular basis. For more information; www.lindt-nordic.com
What do we offer
Embark on a rewarding journey with Lindt Nordic, where your career can flourish through ample opportunities for professional development. You'll collaborate with a diverse and international team, gaining global perspectives while contributing to meaningful sustainability initiatives. We offer a competitive salary and benefits package that reflects the premium nature of our brand, along with flexible working arrangements to help you balance your lifestyle. At Lindt Nordic, we value excellence and innovation in everything we do. If your skills align with our vision, we're eager to connect with you.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Lindt & Sprüngli med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Emelie Jorland på emelie.jorland@sjr.se
. Urval och intervjuer sker löpande, vänta därför inte med din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2026/02/bild-12.png Ersättning
Fast l?n + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1851". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Kontakt
Emelie Jorland emelie.jorland@sjr.se +46 72 066 02 98 Jobbnummer
9731545