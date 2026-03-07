Senior 63+ sökes Trädgårdsmästare alt dig med likvärdig erfarenhet/kunskap
Alert Senior i Västerås AB / Trädgårdsodlarjobb / Eskilstuna Visa alla trädgårdsodlarjobb i Eskilstuna
2026-03-07
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alert Senior i Västerås AB i Eskilstuna
, Västerås
, Köping
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Alert Senior är ett auktoriserat seniorbemanningsföretag med kollektivavtal. Vi grundades 2014 och finns idag på ett 30-tal orter runt om i Sverige. Vi erbjuder pensionärer varierande uppdrag inom både privat- och företagsmarknaden. Våra medarbetare får marknadsmässig lön och är fullt försäkrade.
Nu söker vi, åt kunds räkning, trädgårdsmästare för företagsuppdrag i Köpingstrakten.
Vi söker dig som
Är växtkunnig och känner dig säker gällande det svenska sortimentet av plantskoleväxter, för att du ska kunna arbeta inom produktion och order.
Har god fysik och tycker om att vistas utomhus i alla väder
Har hygglig datorvana
Har möjlighet att arbeta från mitten av mars och ca 6 månader framåt
Vi värdesätter en positiv livssyn, god samarbetsförmåga samt att du har ett gott ordningssinne.
Vi intervjuar alla kandidater som går vidare i processen och genomför en bakgrundskontroll som ett led i rekryteringen. Alert Senior är ett seniorbemanningsbolag som anställer kompetens från 63 plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: koping@alertsenior.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alert Senior i Västerås AB
(org.nr 556961-5973), http://www.alertsenior.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alert Senior Kontakt
Camilla Swärd camilla.sward@alertsenior.se 0221-192 00 Jobbnummer
9783287