Senior 63+ sökes Deltidsarbete inom trädgård och trädbeskärning

Alert Senior i Västerås AB / Trädgårdsodlarjobb / Köping
2026-03-08


Alert Senior är ett auktoriserat seniorbemanningsföretag med kollektivavtal. Vi grundades 2014 och finns idag på ett 30-tal orter runt om i Sverige. Vi erbjuder pensionärer varierande uppdrag inom både privat- och företagsmarknaden. Våra medarbetare får marknadsmässig lön och är fullt försäkrade.
Nu söker vi, åt kunds räkning, en person som är kunnig inom trädbeskärning samt växter.
Vi söker dig som
Har kunskap och erfarenhet av trädbeskärning, speciellt yngre träd
Kan köra lastmaskin av mindre modell (lasta/lossa)
Har god fysik och tycker om att vistas utomhus i alla väder
Har möjlighet att arbeta deltid
från april och ca 6 månader framåt

Vi värdesätter en positiv livssyn, god samarbetsförmåga samt att du har ett gott ordningssinne.
Vi intervjuar alla kandidater som går vidare i processen och genomför en bakgrundskontroll som ett led i rekryteringen. Alert Senior är ett seniorbemanningsbolag som anställer kompetens från 63 plus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: koping@alertsenior.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädbeskärare".

Arbetsgivare
Alert Senior i Västerås AB (org.nr 556961-5973), http://www.alertsenior.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Alert Senior

Kontakt
Camilla Swärd
camilla.sward@alertsenior.se
070-897 40 28

Jobbnummer
9783622

