Senior 63+ Snickare sökes till löpande uppdrag i Göteborg
Alert Senior i Västerås AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-02-25
Har du lång erfarenhet som snickare - och vill fortsätta arbeta på dina villkor?
Alert Senior Göteborg söker nu erfarna seniora snickare (från 63 år) för uppdrag hos både privatpersoner och företag. Du får varierande jobb inom snickeri, renovering och byggservice - där du kan bidra med din yrkeserfarenhet och göra fint för våra kunder.
Hos oss väljer du själv hur mycket och när du vill jobba!
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som snickare
Är självgående, noggrann och kvalitetsmedveten
Har yrkesstolthet och gott kundbemötande
Har B-körkort
Därför ska du jobba med oss:
Flexibla uppdrag som passar din vardag
Trygg och seriös arbetsgivare
Bra planering och tydlig kommunikation
Möjlighet att fortsätta vara aktiv inom ditt yrke
Alert Senior värdesätter erfarenhet och erbjuder uppdrag där du kan göra verklig skillnad!
Intresserad?
Skicka din intresseanmälan redan idag - vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: magnus.larsson@alertsenior.se Arbetsgivare Alert Senior i Västerås AB
(org.nr 556961-5973), http://alertsenior.se Arbetsplats
Göteborgs kommun Jobbnummer
9764194