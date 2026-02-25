Senior 63+ målare sökes till löpande uppdrag i Göteborg
2026-02-25
Är du en erfaren målare som vill fortsätta arbeta - på dina villkor?
Alert Senior Göteborg söker nu seniora målare (från 63 år) för löpande uppdrag hos privatpersoner och företag.
Vi hjälper våra kunder med allt från ommålning av lägenheter och villor till mindre renoveringsarbeten, snickerimålning och underhållsmålning. Uppdragen varierar i omfattning - från enstaka dagar till längre projekt.
Hos oss väljer du själv hur mycket du vill arbeta.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som målare
Är noggrann, självgående och ansvarstagande
Har yrkesstolthet och känsla för kvalitet
Trivs i mötet med kund och är serviceinriktad
Har B-körkort
Vi erbjuder:
Flexibla uppdrag anpassade efter din tillgänglighet
En trygg och seriös arbetsgivare
Tydliga uppdrag och god planering
Möjlighet att fortsätta använda din kompetens och erfarenhet
Alert Senior är ett etablerat företag som arbetar med erfarna seniorer. Vi värdesätter professionalism, trygghet och kvalitet i varje uppdrag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: magnus.larsson@alertsenior.se Arbetsgivare Alert Senior i Västerås AB
(org.nr 556961-5973), http://alertsenior.se Arbetsplats
Göteborgs kommun Jobbnummer
9764191